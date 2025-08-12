Vitesse is geen professionele voetbalclub meer en wil nu weten van de KNVB: hoe nu verder? De Arnhemmers gaan dinsdag in gesprek over het voortbestaan van de club en hebben daarbij een vurige wens.

Vitesse praat dinsdag met de KNVB over het voortbestaan van de club. Dat meldt een woordvoerder van de voetbalbond. Hij verwacht "in de loop van de middag" iets te kunnen delen over de inhoud van het gesprek.

Volgens Vitesse gaat het gesprek over "hoe nu verder" met de club na het definitieve verlies van de proflicentie vorige week. Verder wil een woordvoerder nog niets kwijt over het gesprek. Vitesse hoopt op een zo hoog mogelijk niveau in het amateurvoetbal te mogen instromen. Het besluit hierover ligt bij het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.

Bodemprocedure

Vitesse heeft ook nog een bodemprocedure ingediend in de hoop om tóch nog als profclub te blijven bestaan. Tot daarin een uitspraak is gedaan, is de Arnhemse club in ieder geval uitgesloten van het spelen van betaald voetbal. De bodemprocedure kan nog maanden duren. De eerste wedstrijd van het seizoen, afgelopen zaterdag, ging niet door. Ook alle andere duels die dit seizoen voor Vitesse op het programma stonden in de eerste divisie zijn geschrapt.

De spelers trainen gewoon door, maar hebben zich inmiddels ook bij de VVCS (Vereniging van Contractspelers) om hun contract bij Vitesse te laten ontbinden. Dat geeft hen nog de vrijheid om deze zomer nog bij een andere club te tekenen.

