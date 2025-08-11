Vitesse geeft nog niet op na het verlies van de proflicentie door de uitspraak van vrijdag. De Arnhemmers hebben inmiddels een bodemprocedure ingediend en de club traint gewoon door, ook al kunnen er geen duels gespeeld worden.

De sterkhouders van Vitesse doen er alles aan om de club overeind te houden. "Het is niet onze insteek om deze club failliet te laten gaan", zei Michel Schaay, woordvoerder van de sterkhouders maandagmorgen op Papendal. "We gaan keihard onze best doen om de infrastructuur van de club overeind te houden. We hebben ook gewoon te maken met een lopende operatie met allerlei toeleveranciers. We blijven strijden voor de club."

Schaay kwam maandagmorgen even na 10.00 uur aan bij het trainingscomplex op Papendal waar de sterkhouders, het management van de club en de staf en selectie later op de dag bijeenkomen. Volgens Schaay worden allerlei scenario's besproken over de toekomst. "Het is een rotonde met vele afslagen. We gaan ze allemaal verkennen. Alles is nog open. We laten de kop in ieder geval niet hangen", zei Schaay, die bijna 25 procent van de aandelen van de club in handen heeft.

Bodemprocedure

Vitesse hoopt via een bodemprocedure alsnog de proflicentie terug te krijgen. Tot daarin een uitspraak is gedaan, is de Arnhemse club in ieder geval uitgesloten van het spelen van betaald voetbal. De bodemprocedure kan nog maanden duren. De eerste wedstrijd van het seizoen, afgelopen zaterdag, ging niet door. Ook alle andere duels die dit seizoen voor Vitesse op het programma stonden in de eerste divisie zijn geschrapt.

Training

Vitesse traint ondanks het verlies van de proflicentie gewoon door. De selectie komt later op de morgen bijeen op het trainingscomplex in Papendal om over de ontstane situatie te spreken. Op dinsdag staat er een training op het programma. De jeugdacademie begint volgens Schaay donderdag weer.

Verlies proflicentie

Vitesse verloor vrijdag een kort geding tegen de KNVB over het voortbestaan als profclub. De rechter in Utrecht vond het gelegitimeerd dat de licentie na jarenlange overtredingen van de regels werd afgenomen. Vitesse overweegt nog in beroep te gaan. Er is al wel een bodemprocedure begonnen tegen de KNVB om weer een proflicentie te krijgen.

De trainers en spelers staan vooralsnog onder contract van Vitesse. Volgens Schaay zijn de coach en de selectie strijdbaar om door te gaan. Hoe ze verder gaan en op welk niveau is nog niet zeker. Vitesse is daarover in gesprek met de KNVB. Later in de week staat er volgens Schaay een nieuwe afspraak met de bond op de agenda.