Het nieuws dat Vitesse verdwijnt uit het profvoetbal is niet alleen in Nederland groot nieuws. De tragische gebeurtenis heeft ook het buitenland bereikt en ook daar reageren ze verslagen op het besluit.

Vanuit heel Europa wordt er gereageerd op het intrekken van de proflicentie. De club staat immers al sinds 1892 en maakte geregeld naam in het buitenland. Enkele jaren geleden werd Tottenham Hotspur nog verslagen in de Europa League en speelde het tegen AS Roma.

Het Laatste Nieuws pakt groot uit met Vitesse, dat na 71 jaar profvoetbal verdwijnt uit de competitie. De krant is hard. "Vitesse gaf de afgelopen jaren in verschillende overnamesoaps amper openheid van zaken en miste talloze deadlines om te voldoen aan de licentie-eisen. Daarvoor werd de club in totaal al 57 punten afgetrokken."

'Deze keer is het echt voorbij'

Het Servische Sportal herinnert Vitesse vooral vanwege de Chelsea-link die het jarenlang had. Daardoor kwamen ook speler als Nemanja Matic en Slobodan Rajkovic in actie voor de Arnhemmers. L'Équipe refereert aan een ander kaliber spelers en neemt met een groot artikel afscheid van de oud-club van Roy Makaay en Pierre van Hooijdonk. "Deze keer is het echt voorbij.'

'Club vol historie'

Ook in Portugal is het nieuws niet onbespoken. O Jogo spreekt van de verdwijning van een 'historisch Nederlands logo'. "Een club vol historie verloor de professionele licentie nadat het laatst mogelijke beroep bij de rechtbank in Nederland werd verloren."

In Arnhem was de verslagenheid groot. Prominenten, fans en de club zijn kapot van het besluit van de KNVB en hadden op meer steun van de bond gehoopt. De voetbalbond was echter onverbiddelijk na jarenlange problemen en daar ging de rechter, die de situatie 'bijzonder triest' noemde, ging daar in mee.

De Keuken Kampioen Divisie is dus begonnen zonder Vitesse. De club zou zaterdag eigenlijk spelen tegen Almere City, maar dat doel gaat vanzelfsprekend niet meer door. De KKD bestaat dit seizoen uit 19 clubs, waardoor er elke week een club vrijaf heeft.

