Het doek is gevallen voor Vitesse. De voetbalclub krijgt geen proflicentie van de KNLTB en mag komend seizoen niet uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is zuur voor alle betrokkenen, maar extra zuur voor spelers die nét naar Arnhem verhuist zijn.

Het is rampzalig nieuws voor de club en haar fans. Vitesse voldoet niet aan de eisen voor het behouden van de licentie betaald voetbal. Daardoor verdwijnt de club na 71 jaar uit het betaald voetbal.

Volgens de beroepscommissie is er sprake van een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem en een gebrek aan transparantie. Volgende week donderdag heeft Vitesse de allerlaatste kans met een kort geding tegen de KNLTB. De kans dat dit succesvol is, is erg klein.

Vertrek na één maand

De wedstrijden van Vitesse zijn inmiddels uit het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie gehaald, maar de spelers verschenen vandaag wel op het trainingsveld. Het is nog niet bekend wat er gebeurt met deze spelers, of hun contracten uitbetaald worden en hoe snel ze een nieuwe club mogen vinden.

Voor een aantal spelers is hun Vitesse-avontuur extreem snel voorbij. Een viertal spelers tekende op 1 juli 2025 een contract bij de ten ondergaande club. Zij moeten na één maand en enkele vriendschappelijke wedstrijden verder, opzoek naar een nieuw avontuur.

Zomeraanwinsten

Zo kwam de 19-jarige Hugo Lacroix over uit de jeugd van Go Ahead Eagles, hopend op zijn doorbraak in het betaald voetbal. Daarnaast pikte Vitesse ook twee transfervrije Duitsers op: Valon Zumberi (HSV) en Ricardo-Felipe Schwarz. De Egyptenaar Moustafa Moustafa kwam over uit het tweede team van Borussia Mönchengladbach.

