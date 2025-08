Vitesse verschijnt volgende week donderdag voor de rechter. De club heeft een kort geding tegen de KNVB aangespannen. Dat heeft de Arnhemse club besloten nadat de licentie betaald voetbal was ingetrokken.

Het kort geding vindt om 13.30 uur 6 augustus in Utrecht plaats. Dan kijkt de rechter of de licentiecommissie en de beroepscommisie van de KNVB de juiste procedures rondom het besluit over Vitesse hebben genomen. Het is de allerlaatste strohalm van Vitesse en de kans is groot dat de uitspraak snel zal volgen.

De wedstrijd is inmiddels uit het schema gehaald, maar eigenlijk zou volgende week zaterdag de competitie voor de Arnhemmers beginnen. Het duel Almere City - Vitesse stond gepland, maar de KNVB heeft het alvast geschrapt. "Het ligt in de lijn der verwachting dat de rechte voor de wedstrijd uitspraak doet", liet een woordvoerder van de rechtbank Utrecht weten. Binnen het licentiesysteem van de KNVB zijn er voor Vitesse geen mogelijkheid meer om de zaak aan te vechten. Dit is dus de allerlaatste kans voor de in 1892 opgerichte club.

Vitesse voelt zich 'verslagen'

Vitesse liet donderdag na het besluit van de beroepscommissie van de KNVB weten "verslagen" te zijn en gaf aan dat de kans groot was naar de burgerlijke rechter te stappen. De Arnhemmers vinden dat de club wordt gestraft voor het verleden en dat er niet is gekeken naar de recente ontwikkelingen en het beleid.

"Vitesse heeft er alles aan gedaan om eerst de licentiecommissie, en daarna de beroepscommissie, ervan te overtuigen dat het besluit van de licentiecommissie niet juist is en onvoldoende oog heeft voor alle inspanningen in en voor Arnhem. Zo is bijvoorbeeld in samenspraak met de beoogde nieuwe raad van commissarissen, het bestuur van Vitesse, De Sterkhouders en de Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem een strategisch herinrichtingsplan opgesteld." Volgens de beroepscommissie kwam dit plan onder aanvoering van regionale ondernemers te laat.

Door de jarenlange problemen bij de club grossieerde Vitesse de laatste tijd in puntenstraffen. De club zou het seizoen eigenlijk al beginnen met twaalf minpunten. Vorig jaar kregen ze liefst 39 strafpunten en ook het seizoen daarvoor, toen de club degradeerde uit de Eredivisie, werd het hard gestraft.

