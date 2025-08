Het nieuws van het intrekken van de proflicentie van Vitesse is ook bij Peter Bosz als een bom ingeslagen. Vrijdagmiddag werd de trainer van PSV er op de persconferentie van de Johan Cruijff Schaal naar gevraagd. Hij was aangeslagen: "Het is verschrikkelijk voor al die mensen."

Peter Bosz heeft een behoorlijke geschiedenis bij de historische club uit Arnhem, die zijn proflicentie verliest. Bosz was een jaar in de jeugd actief en vervolgens drie jaar als speler in het eerste. Hij hoorde het nieuws ook en betreurt de situatie. "Vooral voor de fans", begint hij zijn antwoord.

'Dat is de mensen afgepakt'

HIj vindt het nog wel het ergst voor de mensen die de club een warm hart toedragen. "Die mensen kunnen er echt niks aan doen. Hadden ze nou het stadion in de brand gestoken, dan zeg je nog van: hun valt wat te verwijten. Maar hun club wordt nu afgepakt."

En Vitesse-supporters zijn er nogal veel van, merkt Bosz op. "Als je ziet hoeveel er bij de wedstrijd in de KKD kwamen kijken. Als je ziet hoeveel er in de stad komen voor hun club. Een aantal mensen heeft dat verpest. En dat is zonde, ook als je naar de traditie van het voetbal kijkt, echt een oude club dit. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk voor al die mensen."

Derby's zijn de mooiste wedstrijden die er zijn

Ook Mats Deijl, aanvoerder van Go Ahead Eagles, baalde van het nieuws. Hem werd gevraagd of hij het zich kon voorstellen dat de derby met PEC Zwolle zou vervallen. In Nijmegen werden er beelden getoond van blije NEC-supporters die blij waren dat de rivaal niet meer bestond. "Je hebt altijd mensen bij clubs die zoveel haat hebben naar een streekgenoot die dan hun emoties de overhand laten voeren en dit soort uitingen hebben", legt hij uit.

Toch denkt hij dat ze nog zullen bijdraaien. "Uiteindelijk denk ik dat zij ook liever hebben gehad dat Vitesse er nog was en de derby gespeeld kon worden. Ik vind derby's tegen PEC bijvoorbeeld de leukste wdstrijden. Thuis, maar ook uit met een vol uitvak. Dat zijn wedstrijden waar je het als voetballer voor doet, met een bepaalde ambiance en strijd onderling."

Vitesse naar de rechter

Vitesse gaat nu als laatste redmiddel nog naar de burgerrechter, om alsnog gelijk te halen. Het enige wat die rechter gaat doen, is kijken of er fouten zijn gemaakt in de gang van zaken door de tuchtcommissie. De kans dat daar nog een ander oordeel uit gaat komen is klein, maar het is de enige optie die Vitesse nog heeft. Donderdag komt de zaak voor de rechter in Utrecht.

