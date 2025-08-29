Een opvallend moment in het duel tussen Jong PSV en Jong AZ. Normaliter zijn er amper fans aanwezig bij de beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie, maar vrijdagavond lag de wedstrijd minutenlang stil. Er werden rookbommen het veld opgegooid.

De rookbommen waren van een geelwitte kleur, waardoor al snel naar een mogelijke dader gewezen kon worden. Het moment werd even later 'opgeëist' door zogenaamde Vitesse-sympathisanten.

De verbazing was groot op de tribune van sportcomplex De Herdgang. De enkele supporters die Jong PSV kwamen steunen in hun jacht op Jong AZ werden plots opgeschrikt door vuurwerk op het veld. De wedstrijd lag een minuut of zeven stil. Na de onderbreking werd het duel hervat in het voordeel van de Eindhovenaren, die met 1-0 wonnen.

Jong PSV is daardoor de enige ploeg in de KKD die na vier wedstrijden nog ongeslagen is. FC Eindhoven volgt met tien punten uit vier wedstrijden, terwijl FC Dordrecht de nieuwe nummer drie wordt.

Vitesse

Vitesse legt zich er niet bij neer dat de KNVB de proflicentie heeft ingetrokken. Vitesse stapte drie weken geleden vergeefs naar de voorzieningenrechter in Utrecht om de proflicentie terug te krijgen. Die was de club afgenomen omdat de KNVB vindt dat Vitesse het licentiesysteem jarenlang heeft omzeild en ondermijnd. De rechter in Utrecht gaf de KNVB op 8 augustus gelijk.

De club uit Arnhem vrijdag bekend dat dat dit seizoen niet meer gaat gebeuren. Vitesse mag wel met jeugdelftallen in competities van de KNVB uitkomen.

Supporters van Vitesse vinden dat de KNVB onvoldoende meewerkt aan de toekomstplannen van de club uit Arnhem. De voetbalbond reageerde vrijdagmiddag op de onvrede van een deel van de achterban van de club die geen proflicentie meer heeft.

"We begrijpen de emoties rondom de huidige situatie van Vitesse, maar kennelijk is er verwarring over wie welke verantwoordelijkheden heeft", meldde de KNVB op de eigen site. "Clubs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering en hun plannen."

