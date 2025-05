'Het is volkomen terecht dat Vitesse geen proflicentie meer krijgt'

Vitesse is opnieuw de proflicentie kwijt. Het nieuws sloeg vrijdagmorgen wederom in als een bom in Arnhem. Volgens Robert Maaskant had dit al veel eerder moeten gebeuren, beweert hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik heb andere clubs om zien vallen voor bijna niets."

De nieuwe regeling van Vitesse met de nieuwe eigenaren blijkt dus nog altijd niet waterdicht, want net als vorig jaar wordt de proflicentie ingetrokken. "Hoe verschrikkelijk ik dat ook vind voor de mensen van Vitesse en de voetbalclub Vitesse, is het volkomen terecht dat die geen proflicentie krijgen", begint Maaskant zijn oordeel. "Ja natuurlijk had het al veel eerder moeten gebeuren", vindt hij zelfs.

'Doek valt definitief voor Vitesse: noodlijdende Arnhemmers raken KNVB-proflicentie kwijt' Het doek is nu echt gevallen voor Vitesse, aldus De Gelderlander en De Telegraaf. De club zou nog altijd niet voldoen aan de eisen van de KNVB en daarom raakt de club uit Arnhem de proflicentie definitief kwijt.

Drama bij Vitesse

Hij zag het zelfs al veel eerder aankomen, vertelt hij. Twee jaar geleden zou hij het al eens aangekaart hebben, toen Vitesse nog in de Eredivisie speelde. "Toen zag je het verval op sportief gebied al. Uiteindelijk kwam het seizoen daarna die degradatie. Ook toen werd de licentie ingetrokken. Ik heb clubs als Haarlem, Veendam, RBC en AGOVV om zien vallen voor bijna niets." Dat ging volgens hem vaak om tonnen, en in het geval van Veendam zelfs om maar 50.000 euro.

"Dan denk ik hoe is het mogelijk dat zulke clubs niet meer bestaan? Vitesse maakt er gewoon een ongelofelijke zooi van en blijft maar bedriegen. Daar heb ik echt moeite mee, dat die aandeelhouders maar zo bezig blijven. Je moet je zaken gewoon op tijd aanleveren."

'Verschrikkelijk boze' John van den Brom krijgt dramatisch nieuws van Vitesse: 'Eén grote poppenkast' John van den Brom is volgend seizoen niet de trainer van Vitesse. De 58-jarige clubman stapte in om de noodlijdende club te helpen, maar moet na één seizoen vertrekken. De club gaat op zoek naar een nieuwe trainer. "Ik heb nul argumenten gekregen en ben verschrikkelijk boos. Zo ga je niet met mensen om."

Vitesse moet onder meer ervoor zorgen dat er een accountant gaat komen die een verklaring afgeeft. "Als je die al niet kan vinden", zucht Maaskant. "Maar niemand durft de vingers aan die club te branden. En ze hadden ook geen bank. Dan stopt het gewoon voor je als bedrijf", legt hij uit.

'Een gemis'

Mocht Vitesse de licentie niet krijgen, dan verdwijnt de oude club uit Arnhem uit het profvoetbal. "Dat is natuurlijk zonde voor het voetbal, als er een club wegvalt. Maar daar ligt een hoop geschiedenis met prachtige spelers. Ik denk alleen aan de Theo Bos en dat soort namen. Je zou ze eigenlijk gunnen dat ze een soort doorstart maken nadat ze volledig failliet zijn verklaard."

Volgens Maaskant moet dit ook dienen als een waarschuwing richting andere clubs. "Het is uiteindelijk ook voor het betaalde voetbal goed dat je kijkt met wie je in zee gaat. Op dit moment zijn er in Nederland ook nog ruim voldoende clubs die eigenaren hebben waarvan je moet afvragen: is dit wel goed voor het voetbal?"

Politie zat achter Nederlandse trainer aan na bijzonder cadeau bij kampioenschap Peter Bosz kreeg een shirt van de fans met zijn eigen gezicht erop. Hij had een dikke sigaar in zijn mond en vond 'zichzelf er beter uitzien dan in het echt'. Het is een bijzonder cadeau geweest, maar het kan absoluut nog gekker. Robert Maaskant vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine over een wel héél bijzonder cadeau dat hij kreeg bij het kampioenschap in Polen.

Beluister De Maaskantine

In de negentiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom de proflicentie van Vitesse. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de beste kandidaat om Farioli op te volgen, spreekt hij over de toekomst van Mo Ihattaren en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.