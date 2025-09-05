Het kan snel gaan met Vitesse, zo blijkt wel weer anderhalve dag nadat de voetbalclub te horen kreeg dat het de afgepakte proflicentie toch terugkrijgt. Vitesse toont weer tekens van leven en staat voor een belangrijke week: de kaartverkoop start en de eerste duels staan 'volgens schema' op de kalender.

Vitesse gaat ervan uit dat het op 12 september zijn eerste wedstrijd speelt in de eerste divisie. "Naar alle waarschijnlijkheid worden de komende wedstrijden gespeeld zoals eerder is bepaald in de speelkalender. Dit is echter nog niet definitief vastgesteld", laat de club uit Arnhem weten in een update op de website. Daarin kondigt de club aan ook de kaartverkoop weer voorzichtig op te starten. Het geplaagde Vitesse kan terugkeren in het betaald voetbal nadat het gerechtshof in hoger beroep heeft bepaald dat de KNVB de proflicentie onterecht had ingetrokken.

Eerste duels op 12, 16 en 20 september

Als de reguliere speelkalender wordt aangehouden, start Vitesse op 9 september de kaartverkoop voor de eerstvolgende uitwedstrijden tegen Jong AZ op 12 september en tegen RKC Waalwijk op 16 september. De eerstkomende thuiswedstrijd van Vitesse is op 20 september tegen Helmond Sport. Dat is ook de traditionele Airbornewedstrijd om de Slag om Arnhem in 1944 te herdenken. De club speelt in speciaal ontworpen shirts en op de tribunes zitten veteranen.

Verschuldigde bedrag alsnog overmaken

Vitesse meldt dat seizoenkaarthouders tot dinsdag 9 september tijd hebben om te verlengen. De club zal supporters die de betaling vanwege de onzekere situatie hebben uitgesteld vragen het verschuldigde bedrag alsnog over te maken. Ook de nieuwe thuisshirts zijn sinds donderdag 4 september te krijgen. 'In goed overleg met Robey (shirtmaker, red.) gaan wij ervoor zorgen dat de nieuwe shirts voor 2025-2026 zo snel als mogelijk beschikbaar zijn', schrijft Vitesse.

Einde nog niet in zicht

Vitesse begint hoe dan ook met een straf van min twaalf punten aan het nieuwe seizoen. Dat is een eerder opgelegde straf. De club verkeert nog altijd in onzekerheid, want de Hoge Raad heeft de proflicentie niet definitief teruggegeven, maar alleen het besluit 'bevroren' en teruggestuurt ter betere controle. Het kan alsnog gebeuren dat Vitesse gedurende het seizoen alsnog ophoudt te bestaan als profclub.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.