Het voortbestaan van Vitesse is verzekerd. Dit nieuws zorgt voor opluchting en blijdschap onder oud-spelers en supporters. Ex-doelman Raimond van der Gouw, met 254 wedstrijden voor de Arnhemmers achter zijn naam, reageert verheugd. "Een club als Vitesse mag nooit verdwijnen", vertelt de Vitesse-legende tegen Sportnieuws.nl.

Vitesse en haar supporters kregen op woensdagmiddag zéér onverwachts te horen dat de club tóch de proflicentie terugkrijgt. Van der Gouw reageert geschokt op het nieuws. "Ik zag het nieuws op mijn telefoon verschijnen en heb al heel veel Vitesse-legends gesproken. Het is echt geweldig, dit had ik nooit meer verwacht", vertelt de ex-goalie vol enthousiasme.

Volop vraagtekens voor Vitesse

Hoewel de Arnhemse club dolblij is met het terugkrijgen van de proflicentie wacht hen een loodzware uitdaging. De club heeft slechts negen spelers onder contract staan. "Ik vind het ook wel héél apart dat het nu tóch gelukt is...", vervolgt Van der Gouw. "Er zijn al heel veel spelers vertrokken. Het wordt nog een hele uitdaging om dat weer recht te zetten. Ze moeten veel wedstrijden inhalen én spelers binnen zien te halen."

De afgelopen periode was zwaar voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt. Van der Gouw leeft mee met de supporters, die maandenlang in onzekerheid verkeerden. "Ik vond de afgelopen periode héél erg voor de fans, want ze hebben veel tijd en energie erin gestoken en uiteindelijk bleven ze met lege handen achter. Maar nu blijkt dat het toch niet voor niets is, dus dat is fantastisch. Een club als Vitesse mag nooit verdwijnen, dat zou doodzonde zijn voor het Nederlandse voetbal."

Kritisch op beleid van Vitesse

Hoewel het nieuws positief is, plaatst Van der Gouw wel een kritische kanttekening. "De beleidsbepalers hebben niet alles goed gedaan, maar ze hebben het natuurlijk wel met de juiste bedoelingen willen doen. Het valt niet goed te praten, maar laten we eerlijk zijn: het zou doodzonde zijn als Vitesse definitief niet meer zou bestaan. Deze dag gaat de geschiedenisboeken in. Een prachtige dag voor alle Vitessenaren."

Overleden Martin Laamers

Naast het grote nieuws over het behoud van Vitesse, kijkt Van der Gouw ook met verdriet terug op het verlies van zijn voormalige teamgenoot Martin Laamers. De oud-speler overleed onlangs onverwachts, in de periode waarin 'zijn' Vitesse onder grote druk stond.

Van der Gouw: "Ik ben afgelopen week bij zijn kist geweest en heb heel veel mensen gezien en gesproken. Het was een heel emotioneel afscheid. Het is hartstikke fijn dat Vitesse door mag, maar helaas wel zonder Martin", sluit het Vitesse-icoon af.

