Vivianne Miedema heeft zich uitgesproken over de terugkeer van Daniëlle van de Donk bij de Oranje Leeuwinnen. Ze zitten beiden bij de selectie voor de eerste wedstrijden in de WK-kwalificatie en er was al een hoop te doen om Van de Donk.

Van de Donk gaf afgelopen jaar meermaals aan dat het EK een passend moment leek om na 171 interlands een punt te zetten achter haar interlandcarrière. Maar toen het toernooi mislukte stelde ze daar toch haar vraagtekens bij. Inmiddels heeft ze de knoop doorgehakt en zit ze toch weer bij de selectie van bondscoach Arjan Veurink.

De terugkeer van Van de Donk ging gepaard met de nodige ophef. Dat had te maken met de biografie van ex-Oranje Leeuwin Sherida Spitse. Daarin werd onder meer geschreven dat een speelster uit de EK-selectie 'Spitse en Van de Donk voor de bus heeft gegooid bij Andries Jonker' en dat er 'een dolk in haar rug is gestoken'. "Er gebeurt weleens wat in een groep en dat spreek je dan met elkaar uit. Dat vergeef je en dan ga je ook weer door met elkaar", verklaarde Van de Donk.

'Speciale kwaliteiten'

De 34-jarige maakte na het EK de overstap van Olympique Lyon naar London City Lionesses. Daar begon het vuurtje voor Oranje toch weer te branden. Miedema is daar alleen maar blij mee. "Qua persoonlijkheid is ze uniek en ook voetballend heeft ze heel speciale en specifieke kwaliteiten die je niet zomaar opvult", schrijft zij in haar column in het AD.

De topvoetbalster van Manchester City had haar terugkeer wel zien aankomen. "Ik verwachtte niet dat ze zou stoppen, zeker na haar move naar London City. Een mooie stap, waarbij ik me kon voorstellen dat het zou blijven kriebelen om bij Oranje aan te sluiten."

WK-kwalificatie

De Oranje Leeuwinnen nemen het in de kwalificatie voor het WK 2027 op tegen Frankrijk, Polen en Ierland. Begin maart spelen ze hun eerste twee duels in de WK-kwalificatie. Op dinsdag 3 maart opent Nederland met een uitduel tegen Polen. Vier dagen later staat om 20.45 uur de thuiswedstrijd tegen Ierland op het programma.