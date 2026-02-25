Daniëlle van de Donk verraste afgelopen week vriend en vijand: de 34-jarige middenvelder keert terug bij de Oranje Leeuwinnen. Oorspronkelijk had ze het Oranje-boek dichtgedaan, maar ze kwam terug op haar besluit om te stoppen bij de nationale ploeg. "Het is te mooi om te stoppen", reageert Van de Donk vlak na haar rentree op het trainingsveld bij de ploeg van bondscoach Arjan Veurink.

Van de Donk gaf afgelopen jaar meermaals aan dat het EK een passend moment leek om na 171 interlands een punt te zetten achter haar interlandcarrière. Het liep echter uit op een fiasco en dus besefte ze zich: het is te vroeg om te stoppen. "Ik dacht dat het een mooi toernooi zou zijn om daarna te stoppen, maar dat was het niet. Ik ben hartstikke blij om terug te zijn. Het is gewoon te mooi om te stoppen, dus ik dacht: we gaan ervoor", vertelt Van de Donk op de persconferentie.

Moment om tóch door te gaan

Na het teleurstellende eindtoernooi, waar ze al in de groepsfase werden uitgeschakeld, begon Van de Donk plots te twijfelen. "Na dat EK kwam ik met een blessure terug bij mijn club. Dat heeft heel lang geduurd en toen dacht ik: ik mis het toch wel echt. Arjan (Veurink, bondscoach, red.) was heel lief. Hij belde elke keer om me op de hoogte te houden, dat waardeer ik enorm. Er ging weer een vuurtje branden in mij. Toen ik weer op het veld stond was ik so happy, dat kon ik niet opgeven."

De 34-jarige speelster benadrukt dat haar toekomst absoluut niet te maken had met de vraag: wil je het nog? "Ik twijfelde alleen of ik het nog wel kon, omdat ik heel veel pijn had. En ik heb ook regelmatig een terugval gehad, dat maakte het mentaal op een gegeven moment ook wel zwaar", erkent Van de Donk, die in principe ook wil spelen op het WK 2027 in Brazilië. "Voor mij staat die deur open, maar het ligt het ook aan Arjan."

Niet besproken met teamgenoten van Oranje

Normaliter worden zulke zaken vaak besproken binnen een team, maar dat heeft Van de Donk bewust niet gedaan. "Ik heb iedereen juist met rust gelaten. Zij zitten in heel ander proces, dus ik heb het vooral op mezelf betrokken. Ik heb het natuurlijk wel met Ellie (Carpenter, haar partner red.) en mijn familie besproken. Vrienden willen je er altijd bij hebben, dus ik heb vooral afstand genomen. Ik wilde écht mijn eigen beslissing nemen", besluit Van de Donk.

Veurink dolblij

Voor Veurink, die sinds afgelopen zomer de scepter zwaait bij de Oranje Leeuwinnen, is het in ieder geval geweldig nieuws. "Ik ben natuurlijk heel blij, want Daan is met haar kwaliteiten absoluut van toegevoegde waarde. Ze brengt energie, diepgang en heeft een neusje voor de goal. En ze heeft 171 interlands gespeeld, dat zegt natuurlijk genoeg."

Voor de nieuwe bondscoach is het helemaal geen issue dat Van de Donk op het aanstaande WK al 35 jaar is. "Ik denk niet zozeer in leeftijden, maar of ze een bijdrage kan leveren en of ze fit is. Daar ben ik van overtuigd. Hoe dat eruitziet op het WK? Dat zien we dan wel weer", besluit Veurink.

WK-kwalificatie voor Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen nemen het in de kwalificatie voor het WK 2027 op tegen Frankrijk, Polen en Ierland. Begin maart spelen ze hun eerste twee duels in de WK-kwalificatie. Op dinsdag 3 maart opent Nederland met een uitduel tegen Polen. Vier dagen later staat om 20.45 uur de thuiswedstrijd tegen Ierland op het programma.