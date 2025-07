De Oranje Leeuwinnen beleefden hun pijnlijkste eindtoernooi in jaren. Na teleurstellende wedstrijden tegen Engeland (4-0 verlies) en Frankrijk (5-2 verlies) zit het avontuur er na de groepfase al op. De stemming in het vrouwenvoetbal is bedrukt. Barbara Barend, voorvechter van de sport steekt haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Dit moet iedereen ook aan het denken zetten, want we moeten doorgaan met de ontwikkeling."

Barend ziet een scenario waar vooraf al voor werd gevreesd. "We zeiden vooraf al: 'het is een goed team, maar hoeveel impact gaat het nieuws over het vertrek van Andries Jonker hebben?' Als een team goed in zijn vel zit en alles klopt, dan sluit je je ervan af en dan interesseert je dat niet. Maar alles bij elkaar is het daardoor gewoon héél moeilijk geworden. Dat is wel duidelijk", stelt de sporjournaliste tegenover Sportnieuws.nl.

Géén wereldtop

Barend bleef lang hoopvol, zeker na de sterke wedstrijd tegen Amerika, maar zag die hoop snel verdwijnen in de pijnlijke duels tegen Engeland en Frankrijk. "Ik heb Nederland nooit zo goed zien spelen als enkele maanden geleden tegen Amerika, maar dat niveau hebben ze daarna bij lange na niet meer gehaald. De cijfers liegen er niet om: 4-0 verliezen van Duitsland en Engeland en 5-2 van Frankrijk. Dan hoor je niet meer bij de wereldtop, helaas."

Grote tik voor het vrouwenvoetbal

Het mislukte toernooi is volgens Barend meer dan alleen een sportieve domper. Ze benadrukt dat tegenslag geen reden mag zijn tot berusting, maar juist een stimulans om als sport te blijven groeien. "Dit is natuurlijk wel een grote klap voor het vrouwenvoetbal. Je bent nog steeds in opbouw, dus bij ieder succes dat je boekt, gaan er weer meer deuren open. Dus dit is heel jammer voor iedereen, maar de afgelopen jaren zijn we natuurlijk ook wel verwend. Ik hoop niet dat mensen nu afhaken, want er is ook heel veel goeds. Maar dit moet iedereen ook aan het denken zetten, want we moeten doorgaan met de ontwikkeling van de sport en de juiste keuzes maken."

"Het is bij de mannen ook weleens heel slecht gegaan. En dan gaat het op een gegeven moment ook weer goed. Zo werkt het nou eenmaal, maar zo’n EK is natuurlijk niet een goed uithangbord", stelt Barend. "Hoe meer voorbeelden je hebt, hoe meer meiden ook gaan voetballen. In dat opzicht vind ik het ook heel erg jammer dat de Oranje Leeuwinnen nu al uitgeschakeld zijn."

Gemengde gevoelens over afscheid Jonker

Barend kijkt met gemengde gevoelens terug op het tijdperk Jonker. Na eerdere twijfels over de aanstelling van de 62-jarige trainer heeft ze genoten. "Hij vond het echt een droombaan en ik denk dat er heel veel goed is gegaan. Alleen wat er allemaal precies gebeurd is, dat weet ik niet... In het begin waren de meiden allemaal heel erg gecharmeerd van hem, omdat hij rechtdoorzee was en zei waar het op stond. En we hebben het beste Nederlandse vrouwenvoetbal ooit gezien..."

"Ik had hem een heel mooi afscheid gegund. Hij heeft het met zoveel plezier en passie gedaan. Hij vond het zo ontzettend mooi om te doen. Dan gun je iemand ook meer dan dit. Zijn gezicht sprak boekdelen. Ik had ook graag aan een andere afsluiting van zijn tijdperk gedacht en gehoopt."

Nieuwe start onder Arjan Veurink

In oktober begint Arjan Veurink als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Barend denkt dat het 'slechte EK' niet per se nadelig is voor de nieuwe trainer. "Voor Veurink is het natuurlijk ideaal, want de uitdaging is veel groter als ze het EK hadden gewonnen. Je start natuurlijk altijd liever na een kloten toernooi dan dat je een fantastisch toernooi hebt gehad, want dan gaat iedereen vergelijken. Veurink zal wel blij zijn", vertelt Barend lachend.

Ze vervolgt serieus. "Nee, hij had ook liever gehad dat die meiden vol vertrouwen zaten, maar misschien is het voor hem wel makkelijker om een nieuwe start te maken. Ook omdat het makkelijker is om door te selecteren", doelt Barend onder meer op de 'Gouden Generatie', zoals Sherida Spitse (35) en Daniëlle van de Donk (33). Het duo vertelde zelf openlijk over hun twijfels.

