Voetbaldwerg mag zich 16 jaar na opmerkelijke uitschakeling opmaken voor nieuwe deelname aan WK

Nieuw-Zeeland heeft zich als vijfde land gekwalificeerd voor het WK van 2026. In de laatste kwalificatieronde rekende het land uit Oceanië af met Nieuw-Caledonië: 3-0. Nieuw-Zeeland gaat voor de derde keer meedoen aan het wereldkampioenschap en de vorige deelname in 2010 was een memorabele door de manier waarop het werd uitgeschakeld.

Nieuw-Zeeland wordt wereldwijd gezien als voetbaldwerg, maar is na het vertrek van Australië naar de Aziatische bond wel al bijna twintig jaar veruit het beste land in Oceanië. Toch resulteerde dat maar zelden in kwalificatie voor het WK doordat het continent nooit een direct ticket voor het WK kreeg. De All Whites moesten daardoor altijd een play-off spelen tegen een land uit een ander continent en dat liep vaak verkeerd af.

De Nieuw-Zeelanders profiteren echter van de nieuwe opzet van het WK, want door de uitbreiding naar 48 landen heeft Oceanië ook een vast ticket voor het toernooi gekregen. Nieuw-Zeeland staat op de wereldranglijst van de FIFA op de 89ste plaats, terwijl de andere landen niet in de top 140 van de ranking staan.

Simpele kwalificatiereeks

De weg naar de finale was voor Nieuw-Zeeland dan ook een hele simpele. De All Whites wonnen met 3-0 van Tahiti, met 8-1 van Vanuatu, met 8-0 van Samoa en met 7-0 van Fiji. In de eindstrijd wist Nieuw-Caledonië lange tijd stand te houden, maar door goals van Michael Boxall, Kosta Barbarouses en Elijah Just in het laatste half uur kwam het WK-ticket toch in handen van Nieuw-Zeeland.

Spits Chris Wood, die voor Nottingham Forest speelt in de Premier League, viel uit met een blessure. NAC-speler Matthew Garbett stond ook in de basis. Hij staat nog onder contract in Breda, maar heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij naar een andere club mag uitkijken.

Memorabele deelname

Nieuw-Zeeland gaat na 1982 en 2010 voor de derde keer deelnemen. De vorige deelname was een memorabele, want het Oceanische land werd toen uitgeschakeld zonder een wedstrijd te verliezen. Het speelde gelijk tegen regerend wereldkampioen Italië, Paraguay en Slowakije, maar moest toch naar huis.

Vijfde deelnemer

Nieuw-Zeeland is na Japan het tweede land dat zich via de kwalificatiereeks heeft geplaatst. De VS, Canada en Mexico zijn als gastlanden al automatisch zeker van deelname.