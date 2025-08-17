Lionel Messi en Luis Suarez hebben een nieuwe club. Niet als speler, maar als eigenaar. De voetbaliconen richtten Deportivo LSM op dat recent hun officiële debuut maakte.

Messi en Suarez zijn oud-teamgenoot bij FC Barcelona en spelen nu samen bij Inter Miami, in de Verenigde Staten. De oudgedienden hebben een nieuw project. In het thuisland van Suarez, in Uruguay, zijn ze vanaf dit seizoen clubeigenaar.

Uruguay

Deportivo LSM komt uit in de Uruguayaanse vierde klasse dus er is nog een lange weg te gaan. De club is ontstaan uit een herstructurering van een bestaande club uit 2021.

Ter voorbereiding op hun officiële debuut in de vierde divisie, won Deportivo LSM met 5-1 van het reserveteam van Montevideo Wanderers. Na afloop was er een barbecue voor de selectie, waar ze een bijzondere verrassing kregen. Messi en Suárez spraken de spelers toe via een videogesprek.

'Grijp deze kans'

Suárez had mooie woorden over voor de spelers. "Allereerst willen we jullie feliciteren met het harde werk dat jullie verrichten. We volgen alles op de voet en waarderen jullie inzet enorm. We weten dat het niet makkelijk is, gezien de omstandigheden waarin sommigen van jullie werken of studeren. Net als jullie kijken wij uit naar de start van het seizoen."

Vervolgens nam Messi het woord: "Het duurt niet lang meer. Grijp deze kans met beide handen. Ik hoop dat alles goed gaat. Ook al zien jullie ons niet vaak, we letten op jullie. Totdat we elkaar in persoon kunnen ontmoeten, is dit een mooie manier om contact te houden, ook al is het op afstand."

De Uruguayaanse vierde klasse start in het weekend van 23 en 24 augustus.