Arjen Robben heeft zijn profdebuut gemaakt in het padel. De oud-profvoetballer stopte in 2021 met voetbal en stortte zich op zijn nieuwe passie. Hij leed een grote nederlaag in de eerste ronde.

De 41-jarige oud-voetballer van onder meer Bayern München, Real Madrid en FC Groningen plaatste zich voor het hoofdtoernooi van een officieel evenement. Dat lukte hem en zijn partner door in de kwalificatieronde van het FIP Bronze-toernooi op Racket Club Westerbork een andere voormalig profvoetballer te verslaan.

Andere profvoetballer

Met zijn partner Werner Lootsma versloeg hij ex-MMV-speler Mark Veldmate en kwalificeerde zich voor het professionele padeltoernooi. In de eerste ronde troffen ze Thijs Roper en Sten Richters de nummers één en drie van Nederland. Dat verliep zoals verwacht: Robben verloor met 6-1 6-0.

Emotionele Robben

De komst van Robben was goed nieuws voor het toernooi, want het zorgde voor behoorlijke extra aandacht. "Er stond zeker 500 man publiek langs de baan", vertelt de toernooidirecteur aan de NOS. Robben werd zelfs emotioneel toen hij zich plaatste voor het toernooi.

"Veldmate kreeg zes matchpoints, maar Robben wist de wedstrijd toch nog te winnen. Dan komen er wel emoties los, hij is als padelspeler nog net zo fanatiek als hij als voetballer was."

Wereldranglijst

Met zijn debuut op een officieel padeltoernooi, heeft Robben ook punten voor de wereldranglijst verdient. Hij mag zich vanaf nu de nieuwe nummer 244 van Nederland noemen.

Robben raakte in 2019 in aanraking met de sport. Hij nam afscheid van Bayern München, maar werd direct verliefd op padel. " In Duitsland stond ik op een gegeven moment drie keer in de week op de baan, zo mooi vond ik het", vertelde hij in een interview met PZC. Inmiddels heeft Robben zelfs een padelbaan in zijn tuin.

