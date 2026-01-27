Dat PSV in de Champions League speelt tegen Bayern München is vooral bijzonder voor Arjen Robben. De voormalig topvoetballer speelde tijdens zijn actieve carrière voor beide clubs. Tegenover zijn oude werkgever uit Duitsland vertelt Robben over de kracht van PSV. "Ze willen niet alleen de bus parkeren."

Robben speelde twee seizoenen voor PSV, waarin hij 75 wedstrijden voetbalde. Daarin was hij goed voor 21 goals en evenveel assists. Ook werd Robben kampioen. Na zijn avontuur in Eindhoven begon hij aan een bijzondere voetbalreis, die hem langs Chelsea, Real Madrid en Bayern München bracht. Bij die laatste club speelde hij het langst en had hij de meeste impact.

Robben wordt op de site van Bayern München aangeduid op Mr. Wembley. Dat heeft natuurlijk te maken met de winnende goal die hij maakte in de Champions League in 2012 in het Londense stadion tegen Borussia Dortmund. Met Bayern München werd de Nederlander liefst acht keer kampioen.

'Dan zijn ze kwetsbaar achterin'

Nog altijd zijn de banden warm met de voetbalclub uit Beieren. Onlangs nog speelde Robben met wat clublegendes, onder wie Roy Makaay en Mark van Bommel, een toernooi. Daarbij werd hem gevraagd naar de situatie bij PSV. "Ze hebben goed gespeeld in de Champions League. Ze wonnen met 6-2 van Napoli en met 4-1 van Liverpool. Dat geeft ze vertrouwen en ze zijn ook in goede vorm in de competitie", schetste Robben.

"PSV is een team dat voetbal wil spelen en de bal wil hebben. Ze willen niet alleen maar de bus parkeren. Maar ze moeten oppassen, want als ze dat tegen Bayern doen en met vrijheid willen spelen, zijn ze kwetsbaar achterin", zei Robben over de speelstijl van PSV.

Sfeer

Robben verwacht dat het Philips Stadion uit zijn voegen schiet voor de kraker. "De sfeer in het stadion is altijd goed", vertelde de Bayern-legende. Zelf nam hij het ooit één keer in clubkleuren van de Duitse club op tegen zijn oude team. "Ik herinner me de wedstrijd in Eindhoven nog heel goed en dat zegt veel over de fans. Ik werd geweldig ontvangen, ook al speelde ik voor de tegenstander", aldus Robben. "Dat is niet vanzelfsprekend, maar het was echt mooi toen iedereen applaudisseerde. Dat was voor mij het hoogtepunt van de wedstrijd."

