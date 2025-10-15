De Engelse voetballegende Paul Gascoigne heeft een aangrijpend verhaal uit zijn jeugd gedeeld. De oud-speler van Tottenham Hotspur maakte iets hartverscheurends mee toen hij moest oppassen op het broertje van een vriend. "Hij stierf in mijn schoot."

Het tragische ongeluk achtervolgde Gascoigne jarenlang. Hij deed zijn verhaal bij Good Morning Britain. Toen de ex-topvoetballer tien jaar oud was, beloofde hij aan een vriendje dat hij op zijn jongere broertje zou passen.

Wat er toen gebeurde staat voor altijd in zijn geheugen gegrift. "We gingen samen naar de winkel en toen we daar buiten kwamen, zei ik: ‘Snel, laten we even doorlopen.’ Hij liep voor ons uit, waarna hij aangereden werd door een auto."

'Ik dacht dat hij nog leefde'

Hij rende op het jongetje af en nam hem in zijn armen. "Hij stierf in mijn schoot”, vertelde Gascoigne in de Britse talkshow. "Ik dacht dat hij nog leefde, want zijn lippen bewogen nog. Ik dacht: ‘Oké, dit komt wel goed’, maar dat was dus niet het geval. Het was zijn laatste beweging.”

Hij week daarna niet meer van de zijde van het overleden jongetje. Zelfs niet toen hij lag opgebaard. "Ik herinner me hoe ik hem uit de kist haalde, hij voelde ijskoud aan. Ook wanneer de kist werd verplaatst, volgde ik en ik bleef een week in diezelfde kamer", vertelt hij. "Ik was pas 10 en zat naast een doodskist. Het was vreselijk.”

Verslaving

De gebeurtenis heeft ook veel impact gehad op zijn voetbalcarrière. In eerste instantie zorgde de sport voor noodzakelijke afleiding. "Pas toen kon ik alles een plek geven. Voetballen hielp me uit deze nachtmerrie."

Maar later was die afleiding niet meer voldoende en greep Gascoigne naar de fles. Hij voert al sinds jonge leeftijd een strijd tegen alcohol. Het werd ook opgemerkt in de kleedkamer. "Het was rust, tijdens een League Cup-finale", vertelt hij over het alcoholgebruik. "De trainer vroeg me of ik had gedronken, maar dat ontkende ik. ‘Neem een borrel’, zei hij, waarop ik negen brandy’s achterover sloeg, vervolgens twee keer scoorde en uitgeroepen werd tot man van de wedstrijd. Misschien ging ik wel beter spelen door alcohol."

Het voetbalicoon is nog steeds niet van zijn verslaving af. "Pas toen ik voor het eerst naar zo’n AA-meeting ging, besefte ik dat ik een alcoholist was", aldus de 58-jarige Brit. "Soms gaan er maanden voorbij dat ik geen druppel drink, maar dan ga ik twee dagen volledig los en moet ik daar de gevolgen van dragen. Dan haat ik mezelf weer, ga ik naar een meeting."