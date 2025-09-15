FC Porto doet het dit seizoen uitstekend onder oud-Ajax-coach Francesco Farioli, zo merkt ook oud-verdediger Ricardo Carvalho op. De ex-Portugees-international ziet in de Italiaan een coach met 'veel capaciteit'.

"Als je naar sommige wedstrijden kijkt, en we volgen FC Porto op de voet, dan is het begin van dit seizoen spectaculair geweest voor de trainer", vertelt Carvalho over de start van Porto. "Hij wint en overtuigt door de manier waarop het team speelt na een moeilijk seizoen. We weten allemaal dat het het overgangsjaar was, het 'jaar nul'. Dit seizoen gaan de zaken goed bij de club. De trainer is goed begonnen en je ziet dat hij veel capaciteit heeft. Hij heeft ook betere spelers. Hij bouwt aan een prachtig team."

Seizoensstart Porto

Porto is het eerste seizoen onder Farioli uitstekend gestart. De topploeg uit Portugal is nog altijd foutloos na de vijf eerste competitiewedstrijden. Met twaalf goals tegen en slechts één tegen is Porto tot nu toe dominant en de voorsprong op concurrent Sporting is al drie punten en op Benfica maar liefst vijf punten. De ploeg van Farioli komt dit seizoen ook uit in de Europa League en trapt de eerste fase van het toernooi op 25 september af met een uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse RB Salzburg.

'Cultuur bij Ajax was koud'

Onlangs blikte Farioli in Corriere della Serra nogmaals terug op zijn tijd bij Ajax. De Italiaan gaf aan nog altijd te zitten met het mislopen van de titel. "Het was ook pech en dan voeg ik daar ook nog een mate van vermoeidheid aan toe en de arrogantie die typisch is voor een dominante club als Ajax. Iedereen wilde dat ik al met toeters door de stad ging lopen, zo veel werd er al gesproken over het kampioenschap. Die cultuur is koud en gefocust op het positiespel, een religie. Ik heb teamspirit toegevoegd en een vorm van strijdlust."