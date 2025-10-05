De druk op Ajax-trainer John Heitinga groeit na het gelijkspel tegen Sparta, maar niet iedereen gaat mee in de kritiek. Tijdens Goedemorgen Eredivisie nam oud-trainer Henk ten Cate het zondag op voor zijn jonge collega en richtte hij zijn pijlen op de media. "Ik vind het eerlijk gezegd gênant", stelde hij.

De voormalig coach van Ajax stoorde zich zichtbaar aan de manier waarop Heitinga onder het vergrootglas ligt. Volgens Ten Cate wordt het beeld van de trainer onnodig negatief neergezet. "Dit is niet van gisteren, dit is al een aantal weken aan de gang", zei hij bij Goedemorgen Eredivisie. "Dan denk ik bij mezelf: die jongen is net begonnen."

In Nederland heeft Heitinga nog niet verloren

Volgens Ten Cate krijgt Heitinga te veel verwijten voor iets waar hij weinig invloed op heeft. "Heitinga heeft een selectie tot zijn beschikking gekregen die onvoldoende kwaliteit herbergt op een aantal essentiële posities. Daar moet hij mee werken", klonk het aan tafel.

De assistent-bondscoach van Suriname wijst erop dat de resultaten in de Eredivisie allesbehalve rampzalig zijn. "Hij heeft in de Nederlandse competitie nog niet eens verloren. Vier uitwedstrijden heeft hij allemaal gelijkgespeeld. Volendam had hij moeten winnen, Go Ahead kun je gelijkspelen en PSV kan je ook van verliezen. Dus dat is gewoon een goed resultaat", is hij van mening.

Selectie simpelweg niet goed genoeg

Er wordt volgens Ten Cate te snel geroepen om een nieuwe coach. Toen analist en AD-verslaggever Sjoerd Mossou de naam van Francesco Farioli liet vallen, reageerde hij fel. "Het is het typische opportunisme. Als voetballiefhebber heb ik me kapot geërgerd vorig jaar. Farioli had tien punten voorsprong en die verspeelde hij in vijf wedstrijden. Hoe goed heb je het dan gedaan?"

Daarnaast was hij kritisch op de kwaliteit binnen de selectie. "Er is geen nummer zes. Davy Klaassen wordt daar noodgedwongen neergezet, terwijl het een nummer tien is. Dat is dus triest. De vleugelverdedigers hebben niet het niveau van Ajax. Die meneer Gaaei, die gaat twee keer gigantisch de fout in."

Mediastorm

Ten Cate vindt dat de media een verkeerd beeld neerzetten van Heitinga's prestaties. "Met name de pers is heel duidelijk iets aan het creëren. Ik heb daar wel moeite mee", zei hij. "De man heeft vier thuiswedstrijden gewonnen en vier uitwedstrijden gelijkgespeeld. Dat is niet super, maar ook niet heel slecht."

