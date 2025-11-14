Paul Gascoigne heeft zijn boekje open gedaan over het overlijden van zijn vriend Ricky Hatton, een Britse topbokser die in september dood werd aangetroffen in zijn huis in Manchester, iets wat de sportwereld in rouw dompelde.

Hatton was een markant figuur in de bokswereld. Zijn uitvaart vond vorige maand plaats in de kathedraal van Manchester, waar duizenden mensen langs de straten stonden om hem een laatste eer te bewijzen.

Samen met Gascoigne

De bokser, die 46 jaar oud werd, was groot fan van Manchester City. Zijn band met het voetbal reikte echter verder dan alleen het Etihad Stadium. Hatton werkte namelijk samen met voormalig Engels international Gascoigne tijdens een spreektour, waar de twee sportmannen een hechte band kregen dankzij hun vergelijkbare persoonlijkheden.

"Ik heb een paar keer met hem gestaan", zo stak het voetbalicoon af tegenover FourFourTwo Magazine. "Echt een geweldige vent, een prachtig karakter. Hij leek veel op mij. Hij maakte altijd tijd voor iedereen en zou zijn laatste cent weggeven."

Grappen en grollen

Tijdens zijn carrière bij clubs als Newcastle United, Tottenham Hotspur en Glasgow Rangers stond Gascoigne bekend om zijn vele grapjes. Ook Hatton kon daar niet aan ontsnappen toen ze samen in een hotel verbleven.

"Ik deed een optreden met Ricky, Phil Taylor (Darter, red.) en Jimmy White (snookerlegende) in Bristol. We dronken wat, en 's ochtends maakte ik hem wakker en vroeg: 'wat ga je vandaag doen?'. Hij zei: 'Ik ga douchen en daarna doe ik mee aan Celebrity Bullseye (tv-show, red.).'"

Gazza vervolgde: "Hij liep de douche in. Ik zat in zijn kamer en zijn zwarte schoenen lagen daar. Toen zag ik een gouden stift liggen en heb ik op één van die schoenen 'Paul Gascoigne' geschreven."

Met dat grapje was Hatton echter niet blij. De bokser zag het dan ook niet zitten om die schoen te dragen. "Hij riep: 'Jij idoot'. Later zag ik hem in die show, en hij stond darts te gooien met maar één schoen aan. Echt geweldig gewoon!"

Ricky Hatton

Hatton boekte in zijn bokscarrière 45 overwinningen en slechts drie nederlagen in 48 partijen. Maar hij kreeg voornamelijk zijn fans en bewonderaars dankzij zijn nuchtere en benaderbare persoonlijkheid.

In september overleed Hatton. Enkele dagen na zijn begrafenis werd de doodsoorzaak bekendgemaakt tijdens een zitting in de Stockport Coroner’s Court. Hij overleed na zelfdoding door ophanging. Topvechters als Conor McGregor en Tyson Fury eerde Hatton. Ook tijdens de Manchester Derby tussen Manchester City en Manchester United werd er een minuut van applaus gehouden ter nagedachtenis