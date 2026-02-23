Terwijl de selectie van Feyenoord aan diggelen ligt door alle blessures en het spel tegen Telstar niet om aan te gluren was, heerst er toch blijdschap in Rotterdam. Wegens falende concurrentie en het matige debuut van een superster kan de vlag uit in De Kuip. Feyenoord staat ruimschoots tweede en zag Raheem 'The Dream' Sterling debuteren. Soms is geluk heel gewoon.

Dat Feyenoord tweede staat in de VriendenLoterij Eredivisie zegt alles over de staat van de Nederlandse competitie. Wie keek naar Feyenoord-Telstar kan nooit hebben gedacht dat de winnaar volgend jaar Champions League gaat spelen. Maar wie zaterdagavond naar de achtervolgers keek, moet ook zijn ogen uit hebben gekeken. Het grote Ajax werd te kijk gezet door het brutale NEC, dat op haar beurt de scherpte van een topclub miste om de onmacht van Ajax af te straffen.

Beste van de slechtste

Het is zoeken naar de beste van de slechtste. NEC imponeert, maar de kenners rondom de club erkennen dat het geluk fragiel is. Ajax krabbelde wonderbaarlijk op en voegde zich in rap tempo in de rij om de tweede plek over te nemen, omdat Feyenoord ontzettend aan het schutteren was. Nu lijkt Feyenoord na een stroeve avond in De Kuip alsnog de lachende tweede te worden. NEC en Ajax verspeelden punten in een onderling duel, waardoor de Rotterdammers 5 punten los staan van de concurrenten voor plek 2.

Absoluut nog geen garantie tot succes met nog tien wedstrijden te gaan. De vorm van Feyenoord is totaal niet goed, daarbij missen ze tal van spelers door de aanhoudende blessures bij de club. Nu zijn Oussama Targhalline en Sem Steijn weer langdurig afwezig, maar is daar wel Raheem Sterling. De Engelsman is als talisman binnengehaald. Hij moet hoogstpersoonlijk Champions League-voetbal naar Rotterdam brengen volgend jaar en hij debuteerde deze zondag tegen Telstar.

Wie heeft Sterling nodig?

Wie blind al zijn bezittingen in de handen van de 82-voudig international heeft gelegd, zal hard in zijn ogen hebben gewreven tegen Telstar. Ondanks dat iedere balaanname en zuchtje wind dat Sterling produceerde werd ontvangen met gejuich, kwam zijn debuut misschien net te vroeg. In het half uurtje dat hij speelde werd direct duidelijk dat hij nog wel even nodig heeft om op niveau te komen.

De enige actie die hij die wedstrijd maakte, na 9 maanden niet gevoetbald te hebben, zag er niet uit. Verder hield hij het bij balletjes breed of terug. Maar het rookgordijn van Sterling helpt opnieuw, want niemand heeft het over de zwakke wedstrijd.

Wie heeft Sterling nodig als de concurrentie zichzelf al uitschakelt in de race om Champions League? Feyenoord blijft met zijn eigen demonen vechten en moet onderweg maar hopen dat wedstrijdritme Sterling aan de praat krijgt en dat de concurrentie blijft schutteren. Want geen van de drie clubs kunnen bouwen op hun eigen kracht of kwaliteit, dat kan alleen PSV in Nederland. Maar voor nu zitten de Rotterdammers heerlijk in de zetel en kunnen ze zich een foutje permitteren.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.