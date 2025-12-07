Interim-trainer Fred Grim kiest er bij Ajax de afgelopen weken regelmatig voor om dure zomeraankopen op de bank te zetten en jonge jeugdspelers de kans te geven. Zo keek er onlangs voor 46 miljoen euro toe vanaf de bank tijdens een duel. Hoewel oud-trainer Frank de Boer de keuze van Grim begrijpt, spreekt hij van "kapitaalvernietiging" binnen de club: "Die jongens zijn voor veel geld gehaald."

In de afgelopen weken toonde Grim vertrouwen aan talenten Rayane Bounida (19), Aaron Bouwman (18), Sean Steur (17) en Pharell Nash (17) door hen speelminuten te geven in het eerste van Ajax. Grim gaf hen de voorkeur boven aankopen als Raúl Moro en Kasper Dolberg.

Ook Israëliër Oscar Gloukh, die afgelopen zomer voor 14,75 miljoen euro gehaald werd, zat aanvankelijk op de bank tijdens Ajax - FC Groningen. Tijdens de hervatting dinsdag speelde hij uiteindelijk alsnog, omdat Bounida ziek was.

'Snap ik heel goed'

Hoewel De Boer de keuze van Grim om Ajax-talenten een kans te geven steunt, snapt hij ook dat men spreekt van "kapitaalvernietiging", omdat dure zomeraankopen daardoor op de bank belanden. "Ja, dat snap ik heel goed als mensen dat zeggen", zegt hij tegen de NOS. "Tuurlijk is het kapitaalvernietiging. Die jongens zijn voor veel geld gehaald."

Toch vindt De Boer het belangrijk dat jeugdtalenten een kans krijgen in het eerste van Ajax. "Daar ben ik zelf ook een exponent van. Voor mij is dat de rode draad, het dna van Ajax. En dat moet altijd zo blijven. Soms lijken we dat te zijn vergeten."

Aankoopbeleid

Volgens De Boer is het op de bank zetten van dure aankopen spelers dan ook niet het probleem, als wel het kopen ervan. "Waarom worden spelers als Moro of eerder Carlos Forbs überhaupt gehaald?" vraagt hij zich af.

"Voor flink veel geld ook", gaat De Boer verder. "Terwijl ze daarvoor nog niks gepresteerd hebben. Forbs had nog nooit in het eerste van Manchester City gespeeld. Dan neem je wel echt een gok voor 13 miljoen. Dat is toch niet des Ajax'? Ik vind dat een verkeerd signaal."

