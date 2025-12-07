Zoals wel vaker kreeg Ajax-aanvaller Wout Weghorst ellende over zich heen. Op bezoek bij Fortuna Sittard raakte hij geblesseerd, lag hij op de grond en kreeg hij spreekkoren over zich heen omdat hij niet opstond. Zelfs nadat hij geblesseerd van het veld ging, hielden de spreekkoren aan. Compleet geflipt, gezien de staat van zijn enkel. Weghorst gedraagt zich vaak overdreven theatraal en dat werkt op dit soort momenten volledig tegen hem.

Er kan momenteel geen wedstrijd van Ajax voorbij gaan of er wordt na afloop nog wel over Wout Weghorst gesproken. Dit seizoen gaat het vaker wél over de spits van Ajax dan niet. En dat heeft vaak niets te maken met zijn prestaties op het veld, maar met zijn gedrag.

Theatrale gedrag Weghorst

En dat is op zich terecht. Weghorst is nou eenmaal zeer theatraal en doet daarom af en toe vreemde dingen op onhandige momenten. Denk aan zijn gedrag tegen Chelsea, waarmee hij Ajax in de problemen bracht. Als een kip zonder kop liep hij over het veld, liep zichzelf voorbij en bracht daarmee zijn team in moeilijkheden. Of hoe hij openlijk de arbitrage affikte na het verloren duel met FC Utrecht.

Allemaal zaken waarin hij negatief de aandacht op zich vestigt. En dat ziet en leest iedereen die de week erna in het stadion naar hem kijkt. Daarom is hij al geen favoriet bij de fans van de tegenstander. Daar gaat Weghorst vaak wel lekker op en hij lokt het soms ook uit met bijvoorbeeld zijn manier van juichen. Maar ditmaal was hij terecht boos na weer spreekkoren naar zijn hoofd te hebben gekregen.

Misplaatste spreekkoren

Nu weer gebruikte Weghorst grootse gebaren om zijn onvrede te laten zien. Wederom moest de arbitrage het ontgelden en zelfs enkele medespelers die de bal niet wilden uitschieten. Slaan op de grond, opstaan en weer gaan zitten. Het was weer theatraal, maar ditmaal wel terecht. Weghorst schreeuwde en zeurde om een rode kaart, wat overdreven was, maar zijn pijn was echt. Daarmee was het spreekkoor Woutje, je moeder is een.... totaal misplaatst nadat hij opnieuw ging zitten omdat hij écht niet meer door kon.

De maniertjes van Weghorst zijn tegen hem gaan werken. Hij moet gaan opletten dat zijn maniertjes niet het énige worden waar men hem mee associeert. Want dan is zijn inzet, doorzettingsvermogen en passie niets meer waard. Weghorst kan een vloek en een zegen zijn voor je team. En dat kan soms ontzettend irritant zijn voor de buitenwereld, maar zaterdagavond werd hij volkomen onterecht onderwerp van kritiek.

