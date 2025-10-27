Het loopt allesbehalve lekker bij Liverpool. De regerend kampioen van Engeland heeft de laatste vier competitiewedstrijden verloren, wat de nodige kritiek heeft opgeleverd. Ook Manchester United-legende Wayne Rooney heeft er het zijne over te zeggen, en daarbij moet onder andere Virgil van Dijk het ontgelden.

In de nieuwste aflevering van zijn eigen podcast sprak Rooney over de problemen bij zijn oude rivaal. Volgens hem is het zorgelijk hoe het er aan toe gaat bij Liverpool. "Ze worstelen om hieruit te komen", zo stak de oud-international van Engeland af.

Gebrek aan leiderschap

"Nu moeten de trainers en de leiders van het team opstaan en uitvinden hoe snel ze dit snel gaan veranderen", vervolgde hij. Rooney had daarna zijn pijlen gericht op Van Dijk en Mohamed Salah, die een gebrek aan leiderschap tonen. "Virgil van Dijk en Mo Salah; ze hebben nieuwe contracten getekend, maar ik geloof niet dat ze dit jaar het team leiden."

Naast het gebrek aan leiderschap, ziet Rooney ook wat in de houding van de vedettes. "Ik denk dat de lichaamstaal toch iets anders is dan we van ze gewend zijn. Dit zijn de twee topspelers van het team en de lichaamstaal is niet juist. En daar heeft de rest ook last van."

Om zijn verhaal af te sluiten, sprak Rooney ook nog enkele stokende woorden uit. "Misschien zit ik ernaast, maar als ik Liverpool-fan was - of de trainer - dan zou ik me zorgen maken."

What's happened to Liverpool's leaders? 🤔



Wayne Rooney thinks there's been a change in body language - and it is a concern 😬 pic.twitter.com/DRoMHsclQz — BBC Sport (@BBCSport) October 27, 2025

Weggezakt op de ranglijst

Zoals eerder gezegd, loopt het momenteel slecht bij Liverpool. Van de laatste vijf wedstrijden in alle competities gingen er vier verloren. De enige winstpartij was vorige week in de Champions League tegen Eintracht Frankfurt (1-5), maar op de zaterdag die volgde ging het alweer mis. De ploeg van Arne Slot ging op bezoek bij Brentford, waar ze met 3-2 verloren. Hierdoor zijn The Reds helemaal weggezakt op de ranglijst. Waar ze eerst nog eerste stonden, moeten ze het nu doen met een zevende plaats.

