Liverpool-coach Arne Slot staat voor een nieuwe fase in zijn trainerscarrière. Voor het eerst heeft de succescoach te maken met een flinke dip met zijn ploeg, waardoor de druk er momenteel flink op staat. Oud-trainer Gertjan Verbeek vindt het vooral interessant hoe Slot hiermee omgaat. "Dat kan een nadelig effect zijn van een goedgevulde portemonnee", stelt Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het is bijna ongelooflijk, maar tóch waar: het Liverpool van Slot zit midden in een crisis. Na afgelopen jaar verwachtte iedereen dat de Engelse grootmacht dit jaar nog beter zou presteren, maar het tegendeel blijkt waar. "Ze hebben nogal geïnvesteerd, maar dat valt op dit moment wel tegen", schetst Verbeek de situatie op Anfield. "Maar het zit ook niet mee, hè. Ze waren natuurlijk wel véél beter dan Manchester United (1-2 verlies, red.), maar deze tijden heb je ook als trainer..."

Lastig te managen

De druk staat er vol op bij Liverpool. Verbeek weet uit eigen ervaring dat het moeilijk wordt om zo'n negatieve tendens om te draaien. "Vooral met de huidige financiële belangen, social media, pers en krachtenvelden buiten de club als sponsoren en fans is het tegenwoordig wel lastiger te managen. Je hebt vrienden als je wint, maar ook een hoop vijanden als je verliest. Zeker als je vier duels op rij verliest. Het wordt nu wel heel interessant om te zien hoe Slot dit op gaat lossen."

Tóch vindt de oud-trainer en huidig analist van ESPN en RTV Oost het ongekend dat een enkeling nu al roept dat Slot uit moet kijken voor zijn baan. "Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als je kijkt hoe ze met zijn voorganger Jurgen Klopp, die ook wel mindere momenten heeft gehad, is omgegaan dan zie ik Liverpool als een stabiele topclub die niet snel in de war raakt. Zij weten wat Slot er allemaal voor doet en dat hij het probeert te keren. Als je ziet hoe ze voetballen, hoef je je als trainer en directie ook nog niet zo heel veel zorgen te maken, hoor."

Probleem van goedgevulde portemonnee

De regerend landskampioen heeft in de afgelopen transferzomer flink wat geld over de toonbank gesmeten, maar daar kan volgens Verbeek ook weleens het probleem liggen. "Als je veel gaat wisselen en minderen automatismen in je team hebt, dan komt er wel wat onvrede. Het zijn natuurlijk allemaal wel grote ego's, hè. Als je zo voor zoveel geld opgehaald wordt, dan heb je ook bepaalde verwachtingen. Iedereen zegt: ze verdienen toch goed, maar ze willen toch in de schijnwerper staan. Nou, dat kan een nadelig effect zijn van een goedgevulde portemonnee."

"Voor Slot wordt het nu zaak dat hij beter omgaat om te rouleren en weer de juiste keuze gaat maken om de tegenstander zijn wil op te leggen. Dat heeft hij altijd gedaan bij AZ, Feyenoord en in zijn eerste jaar bij Liverpool. Zijn vakmanschap staat bij mij absoluut niet ter discussie", zegt Verbeek resoluut.

Rol van John Heitinga bij Liverpool

Bij Ajax draait het momenteel voor geen meter met John Heitinga als trainer. Opmerkelijk genoeg was hij afgelopen jaar de rechterhand van Slot in het zéér succesvolle kampioensjaar. "Misschien is Heitinga als assistent ook wel beter dan als hoofdtrainer, dat zou heel goed kunnen", gaat Verbeek verder.

De voormalig trainer van onder meer SC Heerenveen, Heracles Almelo en AZ herkent de situatie van Heitinga wel. "Ik heb het ook weleens meegemaakt, dat assistenten succesvoller waren als rechterhand dan als hoofdtrainer", zegt Verbeek, die Jan de Jonge als voorbeeld noemt. "Daar was ik als assistent zeer tevreden over. Het is absoluut niet één of andere Jan Doedel, maar een rol als assistent paste gewoon beter bij hem dan hoofdtrainer zijn."

Géén gelijkenis tussen Liverpool en Ajax

Verbeek weigert een gelijkenis te trekken tussen Liverpool en Ajax. "Daar wordt gewoon slecht gevoetbald, die worden zelfs door tien man van NAC Breda weggespeeld. De positieve resultaten verbloemden nog vrij lang het slechte voetbal, maar nu krijgen ze het dubbel en dwars terug. Bij Liverpool wordt gewoon goed gespeeld, enorm veel kansen gecreërd, dat is bij Ajax totaal niet aan de orde."

Ligt het dan aan Heitinga als coach? "Ik ken hem niet als assistent en kan alleen maar afgaan op de verhalen die ik hoor. En dat is dat ze bij alle drie zijn clubs heel tevreden over hem waren als assistent. Alleen, op dit moment heeft hij als hoofdtrainer zowel in zijn interimperiode als nu bij Ajax absoluut geen geweldige indruk gemaakt", besluit Verbeek.

