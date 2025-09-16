Voetballegende Ruud Gullit is ook na zijn carrière nog mateloos populair. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Hij schrijft erover in zijn column voor De Telegraaf. "Dat merk ik als ik word aangesproken."

Het voetbalicoon gaat een bijzondere week tegemoet waarin hij op het wereldtoneel zal schitteren. Nu de Champions League weer van start gaat zal hij te zien zijn als analist beINSports. Bovendien presenteert hij komende maandag het Ballon d'Or-gala.

"Voor het vijftiende seizoen schuif ik aan bij beINSports in de Qatarese hoofdstad Doha", schrijft Gullit. Hij kijkt daar samen met een groot aantal voormalige toptrainers en -spelers naar de wedstrijden en geeft commentaar. Het maakt hem ontzettend populair over de hele wereld.

'Dat merk ik aan de reacties'

"Het wordt wel eens vergeten hoeveel kijkers dat Champions League-programma trekt", aldus Gullit. "Het wordt niet alleen uitgezonden in het Midden-Oosten, maar tevens in heel Noord-Afrika en ook in Europa kijken heel veel mensen met een allochtone achtergrond naar ons. Dat merk ik aan de reacties in Amsterdam als ik word aangesproken over wat ik daar heb gezegd." Ook in België en Frankrijk wordt er veel op de zender afgestemd.

Champions League

De Champions League begint deze week weer met de competitiefase. Gullit is enthousiast over de nieuwe opzet, die vorig seizoen voor het eerst werd uitgevoerd. "Het format met de poulefases was te voorspelbaar en te vaak stonden er wedstrijden geprogrammeerd die nergens meer om gingen."

PSV en Ajax representeren Nederland in het toernooi. Gullit is vooral benieuwd hoe de Amsterdammers het ervan af zullen brengen tegen Internazionale. "De ploeg zit in een opbouwfase en je kan geen geweldig voetbal eisen. Resultaat boeken moet voorop staan", aldus de voormalig AC Milan-speler. "Zoals FC Twente vorig seizoen Manchester United op Old Trafford bestreed, kan daartoe leiden."

Ajax neemt het woensdagavond om 21.00 uur op tegen Inter. PSV speelt dinsdag al om 18.45 tegen Union Sint-Gillis.

