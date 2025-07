Voor Wesley Sneijder is het een emotioneel weekend. De Oranje-recordinternationaal staat stil bij het overlijden van zijn moeder in juli 2023. "Je laat me nog steeds lachen."

De moeder van Wesley Sneijder, Sylvia Sneijder-Thiele, is overleden op woensdag 12 juli 2023, in de avond, op 59‑jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Sneijder en zijn broer Rodney deelden destijds het nieuws in een nachtelijk bericht. 'Rest in Peace' en 'Love you forever MAMA' plaatste voormalig de Ajax-, Real Madrid- en Internazionale-middenvelder bij een foto van zijn moeder.

'Twee jaar zonder jou'

En op 12 juli 2025 stond Sneijder net als in 2024 op die dag stil bij het overlijden van Sylvia. "Twee jaar zonder jou, lieve mama. Maar je laat me nog steeds lachen", schrijft hij in een post op Instagram.

"Om jouw grappen, je scherpe opmerkingen, je humor die altijd op het juiste moment kwam. Ik mis je. Niet alleen je warmte en liefde, maar ook die typische Sylvia-grappen die niemand ooit zo goed zal kunnen als jij. Je bent weg, uit het zicht, maar voor altijd in mijn hart en in mijn glimlach. Want elke keer als ik lach, lach jij met me mee."

Swique

Na het overlijden van zijn moeder blies Sneijder nieuw leven in een drankmerk (Swique) dat hij al eerder had opgericht. Hij hadt het drankmerk gelanceerd met een familielid: Claudia Sneijder. Zij is de schoonzus van Wesleys overleden moeder Sylvia. Op de site omschrijven ze zich als "het dynamische duo achter ons familiebedrijf". Ze leggen uit dat ze het bedrijf nieuw leven hebben ingeblazen omdat Sylvia Sneijder dat wilde.

Vader

In februari 2025 overleed Sneijders vader Barry Sneijder. Eerder werd al bekend dat hij uitgezaaide longkanker had en ongeneeslijk ziek was. Bij een foto met zijn vader schrijft Rodney: "Je hebt gevochten als een leeuw, maar helaas was dit een oneerlijke strijd."

"Bedankt voor alles, geef mama een dikke kus daarboven. Rust zacht en tot ooit ouwe", sluit hij het bericht af. De reacties stromen snel binnen en onder meer Ajax-speelster Sherida Spitse leeft mee, net als oud-profs Andy van der Meijde en Randy Wolters.