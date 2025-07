Zlatan Ibrahimovic zag afgelopen weekend hoe zijn oude club PSG gehakt maakte van Inter Miami op het WK voor clubs. Na afloop had hij geen goed woord over voor de teamgenoten van Lionel Messi.

Vijf dagen na zijn 38ste verjaardag moest Messi het in de achtste finales van het WK voor clubs opnemen tegen zijn voormalige team Paris Saint-Germain. Er was hoop en verwachting dat Messi misschien nog één keer kon schitteren tegen een topclub uit Europa, maar niets was minder waar.

Ongekend harde woorden van Inter-aanvoerder richting ploeggenoten: 'De boodschap is duidelijk, tot ziens!' Aanvoerder Lautaro Martinez (27) van Inter heeft hard uitgehaald naar sommige ploeggenoten na de eerste nederlaag van Cristian Chivu (44) als trainer van de "Nerazzurri", 0-2 tegen Fluminense in de achtste finales van het WK voor clubs

Messi en co werden compleet afgemaakt door de Parijzenaren. Nog voor de rust had PSG al een comfortabele 4-0 voorsprong te pakken in het Mercedes Benz-stadion in Atlanta. Dit was uiteindelijk ook de eindstand.

'Standbeelden'

Ibrahimovic, oud-teamgenoot van de Argentijn, nam het op voor Messi en spaarde zijn teamgenoten niet. “Messi speelt met standbeelden. Niet Messi heeft verloren, maar Inter Miami. Hij speelt niet met teamgenoten, maar met standbeelden. Hij wordt omringd door spelers die rennen alsof ze zakken cement op hun rug hebben”, vertelde hij aan Foot Mercato.

Zlatan Ibrahimovic toont nog altijd zijn magie: legendarische Zweedse topspits schittert met spectaculaire omhaal Een spectaculaire omhaal in een zwembad laat zien dat Zlatan Ibrahimovic zijn voetbalkunsten nog altijd niet verleerd is. De 43-jarige Zweedse legende deelde de video zelf op sociale media, waar hij veel lof en bewondering oogstte van fans en volgers wereldwijd.

Maar waar de Zweed zware kritiek uitte op Messi zijn teamgenoten, was hij wel positief over de Argentijn zelf. “Als hij in een echt team zou spelen, zouden we de ware leeuw zien. Messi speelt alleen, omdat hij van voetbal houdt. Hij kan dingen doen die 99 procent van de spelers niet kan. Maar dit is niet de Messi die ik ken. Zet hem in een echt team en hij zou veel beter zijn."

Houding Lionel Messi spreekt boekdelen tijdens complete vernedering In Amerika mag dan het hele voetbal draaien om sterspeler Lionel Messi, die bij Inter Miami nog steeds zijn klasse laat zien. Voetbalfans in de rest van de wereld zagen zondagavond pijnlijke beelden. Een Messi vol ongeloof, pest in zijn lijf en een houding die boekdelen spreekt.

Houding

Tijdens de afgang tegen PSG was te zien hoe Messi vol ongeloof en met de pest in zijn lijf over het veld liep. Tijdens de eerste helft moest hij zich steeds maar weer in de middencirkel melden voor een aftrap. Dat gebeurde dus maar liefst vier keer voor rust en met elke keer werd zijn houding neerslachtiger. Met gebogen hoofd, hangende schouders en een blik vol frustratie en gelatenheid deed hij steeds de aftrap.

Met deze nederlaag zit het seizoen er helemaal op voor Messi. Mogelijk gaat hij nog een transfer maken, want er zou tijdens het WK in Amerika gesprekken gepland zijn met bijvoorbeeld Al-Hilal uit Saoedi-Arabië.