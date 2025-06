Een spectaculaire omhaal in een zwembad laat zien dat Zlatan Ibrahimovic zijn voetbalkunsten nog altijd niet verleerd is. De 43-jarige Zweedse legende deelde de video zelf op sociale media, waar hij veel lof en bewondering oogstte van fans en volgers wereldwijd.

In de video balanceert Ibrahimovic eerst behendig op kussens die in het water liggen, voordat hij een fraaie omhaal maakt nadat de bal naar hem wordt gegooid. Met precisie en kracht schiet hij de bal vervolgens tussen twee bomen door, waarmee hij laat zien nog altijd makkelijk een doelpunt te kunnen maken.

Daarmee laat Ibrahimovic nog maar eens zien hoe acrobatisch hij is.

Herinneringen aan een legendarische omhaal tegen Engeland

De spectaculaire omhaal in het zwembad doet bij velen ongetwijfeld denken aan Ibrahimovic zijn iconische goal tegen Engeland in 2012. In die oefenwedstrijd scoorde hij een onvergetelijke treffer met een omhaal van grote afstand, waarbij de bal via de paal over de Engelse doelman Joe Hart en twee verdedigers in het net belandde.

Het was een kunststukje dat de Zweden met 4-2 aan de overwinning hielp en zijn status als wereldspits bevestigde. Die goal won later dat jaar ook de prestigieuze prijs voor mooiste doelpunt van het jaar.

Mogelijke comeback?

Ondanks zijn pensioen is er recent gespeculeerd over een mogelijke comeback. Voormalig Wrexham-ster Matt Jansen hintte dat de Welshe club ambitie heeft om Ibrahimovic uit zijn pensioen te halen en hem te contracteren voor hun avontuur in de Championship. De club, die dit jaar voor de derde keer op rij promoveerde, is klaar voor een nieuwe stap en ziet in Ibrahimovic een ervaren speler die het verschil kan maken.

Toch lijkt een terugkeer naar het veld onwaarschijnlijk, aangezien Ibrahimovic momenteel als adviseur werkt voor de eigenaren van AC Milan. De 43-jarige Zweed geniet zichtbaar van het leven na het profvoetbal, maar zijn magie blijft mensen verbazen, ook buiten het veld.