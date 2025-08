De Belgische voetbalster Tessa Wullaert heeft een lastig EK voetbal achter de rug. De speelster van Inter beschrijft het eindtoernooi als 'zwaarste ooit' als het gaat om online haat. België overleefde - net zoals Nederland - de groepsfase niet, en dat ligt voornamelijk aan één ding.

Waar de Oranje Leeuwinnen het vrouwenvoetbal inmiddels behoorlijk op de kaart hebben gezet, moeten de Flames deze slag nog slaan. In een poule met Spanje (verliezend finalist), Italië en Portugal wisten de Belgen de poule niet door te komen. Dat zorgde voor nare opmerkingen.

Nare opmerkingen

De 32-jarige Wullaert is met haar 141 interlands en 92 goals een van de absolute sterkhouders bij België. In het verleden speelde ze in Nederland voor Fortuna Sittard. "Achteraf kreeg ik online wel nare opmerkingen. Dat ik uit eergevoel mijn plek niet wilde afstaan aan de andere meisjes – dat soort rare dingen. Terwijl ik het team als kapitein gewoon niet in de steek wilde laten", vertelt ze in een interview met Het Nieuwsblad.

De verwachtingen voor de Flames waren groot in België. Dat bracht druk met zich mee. En haatberichten. "Ik herinner me van tijdens dit EK één berichtje via Instagram, van een papa: 'Jullie zouden zelfs niet van jongens kunnen winnen.' Die man had me in het verleden al gestuurd, omdat hij informatie wilde inwinnen voor zijn voetballende dochter."

'We lopen achter'

"Normaal antwoord ik nooit, lees ik dat gekleineer zelfs niet, maar nu toevallig dus wel: 'Ik hoop maar dat dit niet is wat je je dochter vertelt.' Er kwam geen antwoord meer… Voor de Flames was dit qua online haat het zwaarste toernooi. In 2017 waren we er pas voor het eerst bij, het ganse land was enthousiast, dus waren er geen hoge verwachtingen. Die waren er nu wel, omdat we op het vorige EK verrast hebben door de tweede ronde te halen."

Nederland heeft met inmiddels al jarenlang een professionele voetbalcompetitie. Dit ontbreekt in België, tot ongenoegen van Wullaert. "We lopen in België achter op de andere landen. Wil je de top acht van Europa halen, dan heb je een profcompetitie nodig. En die hebben we niet. Dat is een gemis."