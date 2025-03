Voetbalsters PSV nemen koppositie Vrouwen Eredivisie over na zege op Ajax

De voetbalsters van PSV hebben de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie overgenomen van Ajax, na een knappe overwinning op hun Amsterdamse concurrent. In Eindhoven was de ploeg van trainer Roeland ten Berge met 3-1 te sterk voor Ajax.

PSV komt door de zege op 45 punten. Dat is er één meer dan Ajax. Het verlies komt de Amsterdammers zondag mogelijk duur te staan. De voetbalsters van titelverdediger FC Twente kunnen bij een zege zondag tegen Heerenveen ook op 45 punten komen, waardoor Ajax mogelijk nog naar de derde plek zakt.

Ex-speler van Ajax zet huis te koop en verlaat Nederland: 'Zinkend schip' Als profvoetballer is er een grote kans dat je in meerdere landen gaat spelen en dus ook wonen. Bij oud-Ajacied Derk Boerrigter (38) viel dat reuze mee. Maar de 38-jarige ex-vleugelspeler maakt nu zelf de keus om te verhuizen naar het buitenland.

Drie wissels

Renate Jansen opende de score in de 28ste minuut van de wedstrijd in het Philips Stadion, toen ze een vrije trap onberispelijk rechts in het doel plaatste. Beide teams gingen met een 1-0 stand de rust in, waarna Ajax in de tweede helft meteen drie wissels doorvoerde, waaronder Lily Yohannes en Tiny Hoekstra.

Hoogzwangere vriendin Joey Veerman deelt prachtige beelden: 'Dichter bij ontmoeting met jou' Joey Veerman heeft een bewogen tijd achter de rug. Bij PSV verkeert hij in een moeilijke periode, en ook Ronald Koeman heeft de middenvelder niet nodig tijdens de Nations League-duels tegen Spanje (eerste wedstrijd 2-2). Of de Volendammer daar op dit moment van baalt, is echter maar de vraag, aangezien de vriendin van de Volendammer op Instagram foto's deelt van een heerlijke zonvakantie samen.

De frisse energie had effect, want het was de ingevallen Danique Tolhoek, de topscorer van de Eredivisie, die vlak na rust de gelijkmaker scoorde. Na een slimme steekpass van Lotte Keukelaar rondde Tolhoek koeltjes af. PSV reageerde snel en herstelde de voorsprong. Veerle Buurman kopte krachtig raak uit een corner.

Spannende eindfase

In de slotfase was het opnieuw Jansen die haar tweede doelpunt van de avond maakte. Na een mooie assist van Nina Nijstad schoot ze de bal feilloos binnen, waarmee ze de stand op 3-1 bracht en de overwinning voor PSV veiligstelde. Ongeveer een kwartier voor tijd was het verdedigend niet scherp bij Ajax, en Jansen strafte dat af.

Vrouw Davy Klaassen deelt heerlijke momenten van 'date' met kersvers gezin Davy Klaassen maakt optimaal gebruik van zijn Eredivisie-vrije weekend. Door de interlandperiode is er even geen clubvoetbal, wat de middenvelder de kans geeft om te genieten van quality time met zijn kersverse gezin. En waar kan dat beter dan in zijn vertrouwde Amsterdam?

Na een vlotte combinatie met Nijstad schoot ze de bal overtuigend in het net. Het thuispubliek juichte uitbundig. De laatste minuten boden nog enkele spannende momenten, waaronder een vrije trap van Spitse die net in de handen van Nicky Evrard belandde, en een kopbal van Tolhoek die net naast ging.

Goed nieuws voor PSV in aanloop naar kraker tegen Ajax: geblesseerde topper maakt weer minuten Malik Tillman heeft minuten gemaakt in een oefenwedstrijd van PSV, weet het Eindhovens Dagblad. Dat zou zeer goed nieuws kunnen betekenen voor de club, in aanloop naar het duel met Ajax.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.