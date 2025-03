Ex-speler van Ajax zet huis te koop en verlaat Nederland: 'Zinkend schip'

Als profvoetballer is er een grote kans dat je in meerdere landen gaat spelen en dus ook wonen. Bij oud-Ajacied Derk Boerrigter (38) viel dat reuze mee. Maar de 38-jarige ex-vleugelspeler maakt nu zelf de keus om te verhuizen naar het buitenland.

Boerrigter stond onder contract bij Ajax, FC Zwolle, RKC en weer Ajax voordat een buitenlandse club hem aantrok: Celtic uit Schotland. In 2016 stopte hij met profvoetbal. De in Oldenzaal geboren voetballer is nu klaar voor een nieuwe stap. Zijn huis in Eemnes staat te koop en samen met zijn familie wil hij naar Spanje verhuizen.

Huis te koop

Op Instagram laat Boerrigter foto's van het statige pand zien, dat ook nog eens bij de achtertuin grenst aan het water. "Met pijn in ons hart nemen we afscheid van ons prachtige huis", schrijft hij erbij. "Het Spaanse avontuur lonkt voor ons gezin en daardoor zetten we ons droompaleis te koop."

Op de post komen diverse reacties binnen van mensen die hem geluk wensen of wel interesse hebben in op zijn minst een bezichtiging van het pand. Ook blijkt iemand net als hij naar dezelfde streek in Spanje te gaan verhuizen. Boerriger en zijn gezin kiezen voor Moraira, aan de Costa Blanca, in het oosten van het land.

Moraira

"Wij hebben gekocht in Moraira als investering", schrijft Boerriger in een reactie. "Maatje van mij is projectontwikkelaar en bouwt compleet nieuwe woningen. Zou dat nog een optie kunnen zijn? Of wil je sowieso naar Javea? En ja wij willen de zomervakantie gebruiken om de verhuizing te regelen."

Iemand vraagt hem waarom de keus is gevallen op het kleine vissersdorpje Moraira, met nog geen 2.000 inwoners. "Goede vraag", zo begint Boerriger. "Veel bekenden van ons zitten daar in de buurt, of Javea eerlijk gezegd. We konden een mooie woning kopen van een vriend van me die projectontwikkelaar is. En we gaan van daaruit zien en voelen hoe het leven is daar."

Zinkend schip

En op een ander die aankondigt ook Nederland te willen verlaten, reageert hij zo: "Ik zeg doen… zinkend schip… lekker genieten van de zon!"