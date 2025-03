Hoogzwangere vriendin Joey Veerman deelt prachtige beelden: 'Dichter bij ontmoeting met jou'

Joey Veerman heeft een bewogen tijd achter de rug. Bij PSV verkeert hij in een moeilijke periode, en ook Ronald Koeman heeft de middenvelder niet nodig tijdens de Nations League-duels tegen Spanje (eerste wedstrijd 2-2). Of de Volendammer daar op dit moment van baalt, is echter maar de vraag, aangezien de vriendin van de Volendammer op Instagram foto's deelt van een heerlijke zonvakantie samen.

Het loopt de laatste tijd, om het zachtjes uit te drukken, niet lekker bij de Eindhovenaren. Ondanks dat ze de laatste twee Eredivisie-duels wisten te winnen, staan ze zes punten achter op koploper Ajax. Onlangs werden ze in eigen huis met 1-7 vernederd door Arsenal in de Champions League, waardoor hun Europese avontuur voor dit seizoen ten einde kwam.

Niet opgeroepen

Ook verloren ze in één week tijd twee keer van Go Ahead Eagles, waaronder in de beker, wat hun bekeravontuur beëindigde. Onder anderen Veerman lijkt de gevolgen van de mindere resultaten te voelen, aangezien hij niet altijd meer een basisplaats heeft. Ook Ronald Koemen had de middenvelder niet nodig bij Oranje. Hij werd niet opgeroepen voor de duels in de Nations League tegen Spanje.

Vijfsterrenhotel in Dubai

Of de Volendammer daar nu echt van baalt, is maar de vraag. Op Instagram deelt Chantalle Schilder, de vriendin van de PSV'er, namelijk foto's waarop te zien is hoe de voetballer zijn interland- en Eredivisie-vrije dagen doorbrengt met zijn vriendin en zoontje Frenkie Joe in een luxe vijfsterrenhotel in Dubai. Het jonge gezin lijkt volop te genieten van hun laatste vakantie met z’n drieën, aangezien Schilder hoogzwanger is.

'Dichter bij ontmoeting met jou'

"Dezelfde plek, hetzelfde bedrijf, dezelfde bikini's, maar nu veel dichter bij de ontmoeting met jou," schrijft de Volendamse erbij, gevolgd door een blauw hartje, wat waarschijnlijk betekent dat Frenkie Joe een broertje krijgt. De tekst verwijst naar een eerdere vakantie die het gezin zo'n drie maanden geleden op dezelfde locatie doorbracht. Tijdens die vakantie deelden ze op Instagram het nieuws dat ze in verwachting zijn van hun tweede kind.

Steun

Theo Janssen nam het onlangs op voor de middenvelder. "Weet je waar we in Nederland heel goed in zijn? Vertellen wat iemand níét kan. We zijn altijd zo kritisch op Veerman", zei de vijfvoudig international in gesprek met het Algemeen Dagblad.