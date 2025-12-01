Bij het vrouwenteam van FC Rostov gaat het helemaal mis. Volgens Russische media heeft de trainer Yana Chub (36) zich ernstig misdragen richting de speelsters.

De site Championat schrijft dat Chub bijvoorbeeld na een training de kleedkamer in stormde en dreigde met geweld. Dat was in reactie op klachten van speelsters dat hun salaris niet geheel was uitbetaald.

Vermoorden

Chub schijnt dingen te hebben gezegd als: "Ik ga je nu vermoorden. Ik waarschuw jullie allemaal. Denk je dat ik als trainer je niet zal aanraken? Het kan me geen moer schelen! Als ik weer beledigingen aan mijn adres hoor, achter mijn rug, dan ga je eraan. Ik kom naar je appartement. Heb je me gehoord? Ik begraaf jullie allemaal."

De site citeert uit een audio-opname die circuleert op het platform Telegram. "Ga maar naar Rjazan", zegt de trainer, verwijzend naar een Russische stad. "Daar is er nog een transferperiode. Tot ziens! Jij daar, hou je mond. Het kan me niet schelen dat ik de trainer ben. Hou je mond."

Onderzoek

De site Sport-Express verduidelijkt dat Chub nog bozer werd als tijdens haar monoloog een speelster voorstelt om verder te gaan met trainen. Rostov Vrouwen heeft inmiddels gereageerd op het incident. De nieuwe algemeen directeur Igor Goncharov heeft aan Match TV verteld dat er een intern onderzoek is gestart naar de zaak.

"Volgens voorlopige berichten werden deze woorden uitgesproken na een nederlaag. Een emotionele inzinking, hoogstwaarschijnlijk. De hoofdtrainer is momenteel op vakantie. We zullen zien hoe we alles juridisch kunnen formaliseren. En dan zullen we een beslissing nemen ", zei Goncharov.