Toptrainer in Spanje wekt veel irritatie op: 'Dan krijg je weer een grote rel...'

Robert Maaskant begrijpt helemaal niets van de commotie rondom de afgekeurde penalty van Julián Álvarez. De trainer van Helmond Sport heeft zich voornamelijk kapot geërgerd aan Atlético-trainer Diego Simeone. "Al die emotie is volstrekte onzin", zegt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

In de achtste finale van de Champions League tussen Real Madrid en Atlético Madrid werd in de strafschoppenreeks een penalty van Atlético-spits Álvarez afgekeurd, omdat hij de bal tweemaal toucheerde. "Iedereen was een beetje de weg kwijt met die situatie, maar voor mij was het overduidelijk. Je ziet hem natuurlijk gewoon een beetje struikelen en uitglijden en de bal twee keer raken. Dat was vrij duidelijk", stelt Maaskant.

Duiding van Mario van der Ende

Maaskant kon zich vinden in de duiding van oud-toparbiter Mario van der Ende. 'Dit is een regel in de voetballerij, daar kan je naar kijken. Alleen als je de bal twee keer aanraakt bij een penalty, dat mag gewoon niet'. "Alle emotie is volstrekte onzin", gaat Maaskant verder. Hij vindt niet dat de UEFA naar die regel zou moeten kijken. "Natuurlijk niet. Uitglijden hoort er ook bij. Je kunt toch ook niet tijdens de wedstrijd zeggen: 'Scheids, ik gleed uit, laten we het doelpunt afkeuren'.

Reactie van Diego Simeone

De ex-kroonprins van het Nederlandse trainersgilde heeft zich in ieder geval wél aan Atlético-trainer Diego Simeone geërgerd. "Ik vond dit overduidelijk en ik vind het heel slecht dat Simeone zo heeft gereageerd", doelt Maaskant op de reactie van de Argentijn. 'Wees niet bang om iets te zeggen. Ben je bang voor de reacties? Kom op. Steek je hand op als je hebt gezien dat hij de bal twee keer raakte!', zei Simeone tegenover de aanwezige pers.

"Daar moet hij van wegblijven, want dan krijg je weer een grote rel in de pers en gaan alle spelers van Real Madrid daar weer op reageren. Blijf nou gewoon weg van die arbiters en al helemaal als ze volkomen gelijk hebben. Dan kun je wel gaan roepen, maar het is wat het is", vervolgt Maaskant vol onbegrip. "Dit slaat ook weer door naar de onderste regionen, dat vind ik heel slecht. Je hebt een voorbeeldfunctie in de voetballerij."

Eigen fout

Maaskant vindt het te gemakkelijk dat Simeone het allemaal op de arbitrage afschuift. "Zij maken die vroege 1-0, maar daarna stoppen ze met voetballen. Dat zit blijkbaar in het Atlético-DNA, maar dan vind ik het terecht dat je de deksel op je neus krijgt. Ze hadden natuurlijk ook gewoon gas kunnen geven en door kunnen gaan om die tweede te maken."

In de achtste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de afgang van Ajax in Europa. Verder gaat Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld in op het vaderschapsverlof in het voetbal, de aanstaande interlandperiode en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.