Wout Weghorst bonkt op de deur bij 'spitsloos Ajax': 'Dat doet Brobbey niet'

Er ontstaat de laatste tijd een interessante discussie rondom de spitspositie bij Ajax: Brian Brobbey of Wout Weghorst? Robert Maaskant schetst in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine de situatie en geeft zijn overduidelijke voorkeur. "Zonder Weghorst was Ajax bijna spitsloos", concludeert Maaskant.

Maaskant vindt dat Ajax-trainer Farioli overduidelijk niet om Weghorst heen kan. "Je kunt heel simpel de statistieken van de afgelopen wedstrijd erbij pakken. Ajax schoot met Brobbey (zestig minuten, red.) slechts vijf keer op doel en met Weghorst maar liefst 27 doelpogingen in een half uur. Weghorst verdient gewoon een basisplaats", stelt de trainer van Helmond Sport.

Impact van Weghorst

Maaskant benadrukt dat Brian Brobbey niet zomaar afgeschreven moet worden. "Brobbey is écht geen weggooier, dat wil ik er ook niet van maken. Maar een Ajax-spits moet het verschil maken en dat doet Brobbey gewoon niet. Hij maakt te weinig goals, maar ook in de manier van spelen komt hij er te weinig aan te pas", gaat de kritische Maaskant verder.

"Op het moment dat Weghorst komt, dan gebeurt er wat", zegt Maaskant. Presentator Rick Kraaijeveld stelt dat de Amsterdammers dat in deze fase wel kunnen gebruiken, maar Maaskant is stelliger. "Nee, dat hebben ze in alle fases nodig. Ik vind Weghorst meer impact maken. Het is allemaal wat minder gepolijst, maar ga er maar eens tegen spelen. Ik denk dat heel veel verdedigers het vervelend vinden."

De statistieken van Brobbey en Weghorst tonen een duidelijke verschil in efficiëntie. Brobbey speelde 42 wedstrijden in alle competities en noteerde 7 doelpunten. Weghorst daarentegen speelde 30 duels, maar scoorde 9 keer, waardoor hij met minder speeltijd meer impact had op basis van goals.

'Spitsloos Ajax'

Maaskant vindt het 'knap dat Ajax zo goed heeft gepresteerd zonder Weghorst'. "Hij is er een tijdje uit geweest en daardoor was Ajax bijna spitsloos. Ik had eigenlijk verwacht dat die periode het verschil maken in de competitie, alleen toen ging PSV in één keer klootviolen. Uiteindelijk komt het kampioenschap van Ajax natuurlijk doordat PSV het heeft weggegooid."

