Nederlandse basketbalster op 33-jarige leeftijd plotseling overleden

Een grote schok in de Nederlandse sportwereld. Basketbalster Milou Dekker is op 33-jarige leeftijd plotseling overleden. Dat heeft haar oude club Jolly Jumpers bevestigd via de eigen website.

"Met groot verdriet hebben we kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Milou Dekker (33)", valt er te lezen op de website van basketbalclub Jolly Jumpers, waar Dekker op 16-jarige leeftijd haar debuut maakte. "Een Jolly Jumper, een sportieve grootheid, en bovenal een prachtig mens. Onze gedachten zijn bij haar familie, vrienen en oud-teamgenoten."

Dekker werd geboren op 25 juli 1991 in Tubbergen en dus was het niet zo gek dat ze uiteindelijk ging spelen voor Jolly Jumpers, dat in Tubbergen actief is. Ze maakte veel indruk in de jeugd en debuteerde in oktober 2007 al in het eerste team van de club. Ze was toen dus nog maar zestien jaar oud.

Knieproblemen

De basketbalster speelde zeven jaar op het hoogste niveau, maar moest volgens Tubantia al op jonge leeftijd stoppen door knieklachten. Dekker speelde wel wedstrijden voor nationale jeugdteams, maar kwam nooit uit voor het grote Oranje. Daar speelden haar knieproblemen ook een rol in.

De regionale krant meldt ook dat Dekker na haar carrière als basketbalster verhuisde naar Amsterdam. Daar ging de ex-speelster aan de slag in de kappersbranche. Volgens het medium keerde ze enkele weken geleden terug naar haar ouders in Tubbergen en daar zou ze afgelopen donderdag zijn overleden.