'Voetbal moet geen elitesport worden': KNVB schrikt van plan voor duurdere seizoenkaarten

De KNVB maakt zich zorgen over de aangekondigde btw-verhoging van twaalf procent op kaartjes voor voetbalwedstrijden. Die verhoging zou vanaf 2026 ingaan en dat heeft volgens de voetbalbond nogal wat gevolgen.

"Voetbal moet een volkssport blijven, geen elitesport worden", is de boodschap van de KNVB in een reactie op de btw-verhoging. Seizoenkaarten vielen altijd onder een speciale regeling, waardoor er maar negen procent btw werd berekend op die tickets. Voor 2026 wordt dat volgens de plannen verhoogd naar 21 procent.

'Klap in het gezicht'

De KNVB is daar niet blij mee: "De btw-verhoging raakt de mensen met een kleine portemonnee en die zullen eerder afhaken door de hogere kosten. Zeker in tijden van al stijgende kosten. De rekening wordt nu neergelegd bij de supporters, clubs en voetballers." Deze verandering noemt de KNVB "een klap in het gezicht" voor de voetballerij.

'Desastreus'

Ook meldt de KNVB dat er twintig jaar geleden al een plan was gemaakt, waarin helder werd wat er met de opbrengsten van seizoenkaarten zou worden gedaan. "Zo wordt er jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het jeugdvoetbal en de ontwikkeling van de ruim 2800 voetbalverenigingen. Het wegvallen hiervan is desastreus voor het amateurvoetbal."

De verhoging van de btw gaat volgens de plannen gelden vanaf 2026. Pretparken en bioscopen behouden de lage btw-regeling van negen procent. Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland, zegt tegen Het Parool: "Het mooie van voetbalstadions is juist dat daar nu veel mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen, een afspiegeling van alle lagen van de samenleving. Het gevaar is straks dat een volkssport als voetbal iets voor de elite wordt."