Recordinternational Sherida Spitse staat voor een heel bijzondere avond met de Oranje Leeuwinnen. Het wordt haar allerlaatste interland, nummer 248. Ze heeft héél veel vrede met het besluit, vooral als ze denkt aan het feit dat haar kinderen zich óók gaan beseffen dat mama Sherida meer thuis zal zijn. "Het antwoord was met koeienletters: nee", vertelt ze zichtbaar emotioneel.

Spitse begon haar imponerende interlandcarrière op 31 augustus 2006. Maar dinsdagavond komt er een einde aan een tijdperk: Ze speelt haar allerlaatste duel met een Oranjeshirt. "Ik kijk er helemaal niet tegenop", zegt Spitse resoluut op haar laatste persconferentie. "Ik zag de meiden vorige week bij elkaar komen, maar toen was ik met mijn kinderen. Ze hadden herfstvakantie, toen dacht ik: het is ook mooi geweest, het is goed zo. Ik sta honderd procent achter."

Spitse in tranen

De Oranje-leider sprak de afgelopen jaren regelmatig met veel emoties over haar kinderen. Ze maakte deze keuze mede voor haar zoon Jens en dochter Mila. "Ik had dus een berichtje gemaakt, want Jens kan lezen inmiddels. Dus hij ging het berichtje voorlezen aan zijn zusje. Bij de derde zin moest hij huilen, dus hij vond dat ook wel lastig. Hij niet anders gewend, maar daar doe je het voor", zegt Spitse, waarna de tranen in haar ogen sprongen.

"Ze zijn nu acht en vijf jaar oud, dus zij zitten ook in een fase dat ze veel bewuster dingen meemaken. Ik heb mezelf de vraag gesteld: wil ik nog wel zoveel van huis en bij hun vandaan zijn? Nou, dat antwoord was met koeienletters: nee. Zij gaan straks ook merken dat ik er meer ga zijn en dat vind ik belangrijk en mooi."

Doorslag om te stoppen

De middenvelder van Ajax, waar ze nog een contract heeft tot de zomer van 2027, heeft héél bewust nagedacht over de keuze om te stoppen. "Ik heb veel gesprekken gevoerd, met name met mezelf. Ik luister altijd naar mijn gevoel en van daaruit maak ik keuzes. Ik kwam hier en dacht: nog twee trainingen en nog een wedstrijd, daarna is het voor mij ook goed. De keuze die ik heb gemaakt, werd eigenlijk bevestigd doordat ik hier weer kwam."

Klaar met alle opofferingen

Uiteindelijk heeft ze gedurende haar bijna twintig jarige interlandcarrière veel moeten opofferen en dat gaf de uiteindelijk doorslag om te stoppen. "Mijn droom was het grote Oranje. Alleen, ik was toen nog maar zestien jaar. Uiteindelijk ben je er elke dag mee bezig om daar dan ook bij te blijven. Dan moet je rekening houden met slaap, voeding en je schema."

"Ik heb vaak moeten zeggen: ik kan niet komen op een feestje, bruiloft of een geboorte van iemand. Na bijna twintig jaar denk ik soms ook wel dat ik daar juist wél bij wil zijn. Ik ben dat de laatste tijd vaker gaan doen, omdat ik daar behoefte aan heb. Gelukkig heb ik familie en vrienden die heel goed begrijpen dat je vaak nee moet zeggen, maar dat is niet altijd leuk", vervolgt Spitse, die haar kinderen altijd zal aanraden om te gaan voetballen. "Zeker weten, honderd procent."

Speciaal afscheid

Na 248 wedstrijden heeft de KNVB er alles aangedaan om Spitse zo goed mogelijk in het zonnetje te zetten. Er werd zondag een speciale Sherida Spitse-quiz gehouden met de selectie van de Oranje Leeuwinnen én een imitatieronde. "Het is fantastisch dat dit zo geregeld wordt. Dat waardeer ik heel erg", zegt de middenvelder. Heeft ze ook gewonnen? "Ik heb niet gewonnen, maar het was héél leuk..."

Haar échte afscheid vindt plaats in De Goffert, tegen Canada. Bondscoach Arjan Veurink gunt haar uiteraard een basisplaats en de aanvoerdersband. "Ze speelt haar 248e interland, dus ze zal in de tweede helft in de 48e minuut naar de kant gehaald worden", verklapte Veurink, die wordt aangevuld door Spitse. "We hebben dit mooi met elkaar afgesproken."

Nummer 8

Gedurende haar carrière kwam het getal acht altijd terug, dinsdagavond dus ook. "Ik vind de 48e minuut en 248 interlands fantastisch. Ik hoop dat ik nog even twee keer die bal erin schiet en dan heb ik ook 48 goals. Ik heb gewoon iets met het nummer acht en die draag ik al bijna al heel mijn leven. Ik heb ook wel eens met nummer zes en nummer tien gespeeld, maar acht is al heel lang en met name bij Oranje mijn nummer", besluit Spitse.