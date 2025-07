Een schrikmoment voor de Oostenrijkse voetbaltrainer Ralf Rangnick. De 67-jarige bondscoach van de nationale ploeg van het land werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat een eerste operatie niet goed verliep.

Rangnick was vanaf november 2021 werkzaam als interim-manager van Manchester United, dat even daarvoor Ole Gunnar Solskjaer ontsloeg. Zodoende was de Oostenrijker de voorganger van Erik ten Hag op Old Trafford. Rangnick werd daarna bondscoach van Oostenrijk en hij hoopt zich met zijn thuisland te plaatsen voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Routine ingreep

Volgens Oostenrijkse media onderging Rangnick onlangs een routine ingreep aan zijn enkel vanwege slijtage in het gewricht. Maar de wond die door de operatie was ontstaan, raakte ernstig ontstoken. Dus meldde de ervaren coach zich weer in het ziekenhuis voor operatie nummer twee.

Rangnick ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar hoopt vrijdag naar huis terug te keren. Een woordvoerder van de Oostenrijkse voetbalbond sprak zich uit over het herstel van de bondscoach. "Het gaat goed met Ralf Rangnick. Niemand hoeft zich zorgen te maken over zijn gezondheid."

Bondscoach Oostenrijk

Rangnick werd ook slachtoffer van het trainerskerkhof dat Manchester United heet. Al zat de situatie bij hem iets anders in elkaar. The Red Devils wilden wel met hem door, maar dan als adviseur. Dat zag Rangnick niet zitten, waarna hij bondscoach werd van Oostenrijk. Met dat land werd hij op het EK van 2024 eerste in een poule met Nederland, Frankrijk en Polen. In de achtste finales viel echter meteen het doek tegen Turkije.

Op clubniveau was Rangnick vooral werkzaam bij Duitse clubs als Stuttgart, Schalke, RB Leipzig en Hoffenheim. Ook zijn opvolger bij Manchester United is inmiddels werkzaam in de Bundesliga. Na zijn ontslag vond Erik ten Hag in Bayer Leverkusen een nieuwe club. Daar volgt hij de succesvolle Xabi Alonso op, die op zijn beurt naar Real Madrid vertrok.