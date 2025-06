Na zijn ontslag bij Manchester United was Erik ten Hag maandenlang werkeloos, maar de toptrainer heeft weer een nieuwe werkgever. Hij is inmiddels in dienst van de Duitse club Bayer Leverkusen. Daar moet hij de succescoach Xabi Alonso doen vergeten. Ten Hag krijgt er in ieder geval een prima salaris voor.

Sterker nog: er is maar een collega in de Bundesliga die meer geld krijgt voor zijn werkzaamheden. Dat is de Belg Vincent Kompany. Hij is werkzaam bij Bayern München, de meest kapitaalkrachtige club van Duitsland. Kompany krijgt per jaar maar liefst zeven miljoen euro overgemaakt. Dat weet het Duitse BILD althans,

Oud-trainer blikt met spijt terug op verkeerde keuze bij Feyenoord: 'Dat had ik nóóit moeten zeggen' Toptrainer Erik ten Hag staat voor een nieuw avontuur als coach van Bayer Leverkusen. De Nederlander krijgt de eervolle, maar lastige taak om Xabi Alonso op te volgen. "Het is een mooie, maar héél lastige uitdaging", benadrukt Fred Rutten tegenover Sportnieuws.nl, die met spijt terugkijkt op zijn eigen afscheid bij Feyenoord. "Soms maak je keuzes die je niet had moeten maken."

Salaris Erik ten Hag

Ten Hag zit daar net iets onder. Hij krijgt maar liefst 5,5 miljoen euro. Niet gek, maar wel een flink stuk minder dan wat hij bij Manchester United kreeg. Ten Hag kreeg daar naar verluidt meer dan tien miljoen euro per jaar. Hij werd er in oktober echter ontslagen vanwege tegenvallende resultaten in Engeland.

Dit is Erik ten Hag: toptrainer verkiest Duitse topclub boven Ajax na mislukt avontuur bij Manchester United Erik ten Hag is één van de meest besproken Nederlandse voetbaltrainers van deze eeuw. Hij leidde Go Ahead Eagles naar de Eredivisie, deed ervaring op bij Bayern München II en groeide uit tot een geliefde coach bij zowel FC Utrecht als Ajax. Hij vertrok naar Manchester United, maar daar werd hij ontslagen. Ten Hag heeft nu echter een nieuwe baan gevonden bij een Europese topclub.

Zak geld van Manchester United

Dat zorgde er wel voor dat Ten Hag een gigantische zak met geld meekreeg. De Tukker had namelijk nog een contract tot en met de zomer van 2026 en dus moest dat worden afgekocht. Hij zou maar liefst - omgerekend - 17,5 miljoen euro van de Britten hebben ontvangen als ontslagvergoeding. Dan kun je uiteraard wel een 'mager' salaris in Duitsland accepteren.

Topcoach Erik ten Hag loopt bij terugkeer in stadion van Ajax popster tegen het lijf: 'Beste avond ooit' Een zondag in de Johan Cruijff ArenA, het moet voor Erik ten Hag gevoeld hebben alsof hij weer aan het werk was als trainer van Ajax. Maar de Nederlandse topcoach dook zondagavond in Amsterdam op met een internationale popster in plaats van met voetballers.

Salaris van andere coaches in Duitsland

Naast Kompany en Ten Hag vangen volgens BILD ook Niko Kovac (Borussia Dortmund, 4 miljoen), Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, 3,5 miljoen) en Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach, 3,2 miljoen) een bedrag boven de drie miljoen. Ook de Nederlander Paul Simonis mag niet mopperen. Hij kwa over van Go Ahead Eagles en vangt bij zijn nieuwe club VfL Wolfsburg liefst 1,5 miljoen euro.

Slechts twee coaches krijgen minder dan een miljoenenbedrag. Dat zijn Alexander Blessin van FC Sankt Pauli en Merlin Polzin van Hamburger SV. Zij krijgen 840.000 euro en 600.000 euro voor hun werk.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.