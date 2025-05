Ontslagen Erik ten Hag krijgt trap na van voorganger Manchester United: 'Enorme teleurstelling'

Ralf Rangnick, voormalig coach van Manchester United, heeft stevig uit naar zijn oude club en richtte daarbij indirect het vizier op opvolger Erik ten Hag: "750 miljoen euro uitgegeven aan spelers, en toch is het alleen maar slechter gegaan."

De huidige bondscoach van Oostenrijk stond in het seizoen 2021/22 kortstondig aan het roer bij Manchester United na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer. Destijds stelde hij dat de club "een openhartoperatie" nodig had om weer op het juiste spoor te komen. Hij werd opgevolgd door Ten Hag, die na zijn succesperiode bij Ajax de overstap naar The Red Devils maakte.

'Erik ten Hag staat voor mogelijke terugkeer als trainer: concrete gesprekken met titelverdediger lopen' Erik ten Hag is in concrete gesprekken met Bayer Leverkusen. Dat meldt Florian Plettenberg, transferjournalist bij Sky Sport Deutschland. De Nederlander zou een belangrijke kandidaat zijn om Xabi Alonso op te volgen.

Trap na

Zijn periode bij Manchester United verliep echter aanzienlijk minder succesvol. Dit seizoen bereikte dat een dieptepunt en werd hij ontslagen. In een interview met het Oostenrijkse Canal+ uitte Rangnick felle kritiek op het beleid van de club sinds zijn vertrek, waarbij ook de ontslagen Nederlander een trap na kreeg.

Manchester United-ster Bruno Fernandes negeert alle waarschuwingen: 'In mijn graf krijg ik rust genoeg!' Twee doelpunten, een Europees record en een opvallende reactie na afloop: Bruno Fernandes was donderdagavond de uitblinker in Bilbao. Manchester United won met 0-3 van Athletic Club en staat met één been in de Europa League-finale. Terwijl zijn lichaam overuren maakt, blijft de Portugese ster zijn ploeg bij de hand nemen.

750 miljoen

United boekte donderdag een 3-0 overwinning in Bilbao, waarmee een finaleplaats in de UEFA Europa League zo goed als zeker is. Dat was voor Rangnick echter geen aanleiding om de Red Devils te prijzen: "Manchester United hoefde maar een paar kleine dingetjes te veranderen, en sindsdien hebben ze 750 miljoen euro aan spelers uitgegeven en staan ze er veel, veel slechter voor dan toen."

Een aanzienlijk deel van die 750 miljoen viel onder de rekening van Ten Hag, die alleen al Antony voor een recordbedrag van 100 miljoen euro overnam van Ajax. De Braziliaanse aanvaller heeft deze waarde tot nu toe alles behalve waargemaakt en speelt momenteel op huurbasis bij Real Betis. Volgens Engelse media zou United de aanvaller willen verkopen voor 38 miljoen euro; een waardedaling van liefst 62 procent.

Betis-icoon komt met opvallende opmerking: 'Als Antony ontvoerd moet worden, regel ik de auto' Bij Real Betis is men bijzonder tevreden over Antony. Dat blijkt ook uit een opmerking van sportief directeur en clubicoon Joaquin voor de wedstrijd tegen Fiorentina. Betis wil de Braziliaan dolgraag definitief overnemen van Manchester United en daar heeft de club blijkbaar veel voor over.

"Ze kunnen de Europa League winnen en zo hun seizoen redden met Champions League-voetbal volgend jaar, maar verder is het een enorme teleurstelling geweest", ging Ten Hag's voorganger verder. "Het wordt interessant om te zien of er iets gaat gebeuren. Halverwege het seizoen hebben ze een trainer aangetrokken die met drie verdedigers speelt, terwijl de selectie is samengesteld om met vier achterin te spelen."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.