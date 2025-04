Voormalig Ajax-keeper gaat volledig door het lint in derby en ontvangt rood: 'Onacceptabel'

Diant Ramaj is zondagavond in opspraak geraakt tijdens de beladen derby tussen FC Kopenhagen en Brøndby IF. De doelman van Kopenhagen kreeg na het laatste fluitsignaal een rode kaart na een verhitte confrontatie op het veld.

De kraker tussen de twee grootmachten in de Deense Superliga eindigde in een 1-2 zege voor Brøndby, na een bijzonder emotionele slotfase. In blessuretijd kreeg Brøndby een strafschop die werd benut door Daniel Wass. FC Kopenhagen kreeg vervolgens de kans op de gelijkmaker, maar Mohamed Elyounoussi faalde vanaf elf meter. Wat volgde was pure chaos.

Gepasseerde Diant Ramaj ontbrak om heel gelukkige reden in de selectie van Ajax Diant Ramaj ontbrak zondag in de selectie van Ajax, dat op bezoek ging bij NEC (1-2). Vooraf was onduidelijk waarom de doelman er niet bij was, maar de reden blijkt heel gelukkig te zijn: Ramaj wordt vader.

Diant Ramaj speelt negatieve hoofdrol

Na het fluitsignaal vierde Brøndby-doelman Patrick Pentz de overwinning opzichtig voor het fanatieke thuispubliek. Die actie leidde tot woede bij de aanhang van Kopenhagen én bij de spelers op het veld. Tijdens de ongeregeldheden die daarop volgden, raakte Ramaj verwikkeld in een opstootje met Brøndby-reservedoelman Thomas Mikkelsen. Op videobeelden is te zien hoe de voormalig Ajax-keeper hem bij de keel grijpt, waarna scheidsrechter Sandi Putros hem rood gaf.

Drie keepers geschorst

Ramaj werd later door de tuchtcommissie van de Deense voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst. Ook Mikkelsen kreeg twee duels schorsing. Pentz kreeg een tweede gele kaart voor zijn provocerende gedrag en moet één wedstrijd toekijken. Daarmee moeten beide clubs in de komende speelrondes improviseren onder de lat.

Kopenhagen-trainer Jacob Neestrup reageerde aangeslagen op het gedrag van Ramaj. "Het is natuurlijk onacceptabel dat Diant in zo’n situatie terechtkomt, ook al lopen de emoties hoog op in een derby", aldus de coach, die aangaf dat Ramaj direct na de rode kaart het stadion had verlaten zonder met de pers te spreken.