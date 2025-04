Ajax-speler wordt keihard aangepakt door Kenneth Perez: 'Niet om aan te gluren!'

Brian Brobbey ligt zwaar onder vuur na zijn teleurstellende optreden in de uitwedstrijd van Ajax tegen Willem II. In het ESPN-programma 'Dit was het Weekend' spaarden analisten Kenneth Perez en Marciano Vink de Ajax-spits niet. Vooral het voorspelbare spel en het constante klagen bij de scheidsrechter waren de heren een doorn in het oog.

Volgens Perez miste Brobbey volledig de aansluiting met zijn ploeggenoten. "Weghorst zorgde ervoor dat er weer een spits ingespeeld kon worden en dat de rest kon doorbewegen. Dat lukte Brobbey vandaag totaal niet", klonk de kritische noot bij Dit was het Weekend. "Hij viel voor de tienduizendste keer of ging weer het duel aan met een verdediger. Het was niet om aan te gluren."

Ajax-held Wout Weghorst eerlijk na zijn winnende doelpunt: 'Hij had het goed gezien' Wout Weghorst was zondag goud waard voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Willem II. De spits viel in bij een 1-0 achterstand en schoot even later de winnende 1-2 binnen, waarmee hij de Amsterdammers nóg een stap dichterbij de landstitel bracht. Toch gaf hij na afloop toe dat zijn treffer niet helemaal ging zoals hij het in gedachten had.

'Het begint gênant te worden'

Een moment dat extra irritatie opwekte bij de analisten was Brobbey zijn reactie voorafgaand aan het openingsdoelpunt van Willem II. De spits claimde een overtreding, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal wilde daar niets van weten. Perez vond het 'een beetje gênant' worden: "Hij ligt op de grond, slaat op de grond, piept bij de scheids… Dat moet toch een keer je eer te na zijn."

Marciano Vink viel zijn collega bij en wees op het gebrek aan ontwikkeling bij Brobbey. "Tegenstanders gaan zich instellen op dat hangen van hem. Daardoor haalt hij zichzelf compleet uit de wedstrijd", stelt de analist. Vink vindt dat Brobbey in balbezit te veel fouten maakt en niet de juiste keuzes maakt in zijn positie als spits van Ajax.

Wout Weghorst reddende engel van Ajax in Tilburg: koploper zet volgende stap naar landstitel Ajax heeft zondag een cruciale zege geboekt in de titelstrijd. In een moeizaam duel bij Willem II boog de ploeg van Francesco Farioli een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning, mede dankzij een beslissende treffer van invaller Wout Weghorst. Door de overwinning blijft Ajax met een comfortabele voorsprong van negen punten aan kop in de Eredivisie, ondanks de zege van concurrent PSV.

Ajax ondanks slecht presterende Brobbey kampioen

Perez sloot af met een vernietigend oordeel over het seizoen van Brobbey. "Hij wordt straks kampioen, maar zijn seizoen is dramatisch. Vier goals als nummer negen van Ajax… Als hij niet functioneert als kapstok, blijft er bar weinig over."

Waar analisten normaal gesproken juist lovend zijn over de manier waarop Brobbey Ajax aan het voetballen brengt, ligt nu vooral zijn productiviteit onder vuur. Dankzij zijn balvastigheid fungeert de jonge spits vaak als belangrijk aanspeelpunt in het spel van trainer Francesco Farioli. Hoewel Brobbey dit seizoen weinig doelpunten maakt, ligt Ajax met nog vijf wedstrijden te gaan stevig op titelkoers. De Amsterdammers verdedigen een comfortabele voorsprong van negen punten.

Kenneth Perez is keihard voor Ajax-spits Brian Brobbey 😳



"Als zijn spel als kapstok ook nog wegvalt is er echt bar weinig van over." — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2025

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.