Voormalig Ajax-speler Lisandro Martinez krijgt weer verschrikkelijk nieuws na nieuwe blessure

Lisandro Martinez is wederom geblesseerd geraakt bij Manchester United. De oud-speler van Ajax moest vanaf eind september al toekijken door een kwetsuur aan zijn voet, maar in zijn terugkeer raakte hij weer geblesseerd. Ook nu valt de tijd dat hij eruit ligt niet mee.

Op 14 januari keerde Martinez terug van zijn voetblessure in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De laatste competitiewedstrijd die hij daarvoor speelde was op 16 september tegen Brighton and Hove Albion. Zondag in de 3-0-overwinning van Man United op West Ham United raakte Martinez weer geblesseerd. Zijn club heeft nu naar buiten gebracht dat de Argentijn ongeveer acht weken uit de roulatie is.

Defensie

Niet alleen voor Martinez is het een heel vervelende ontwikkeling, ook Erik ten Hag zal balen dat hij zijn krijger voorlopig weer moet missen. De coach van United moest in de laatste weken Raphael Varane al missen en ook Tyrell Malacia is al lange tijd geblesseerd. Inmiddels is ook Victor Lindelöf geblesseerd, waardoor Ten Hag nu drie verdedigers in de lappenmand heeft. Varane is inmiddels terug van zijn kwetsuur.