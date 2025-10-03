José Manuel Pinto, de voormalig doelman van FC Barcelona, heeft openhartig vertelt over een zware periode die hij kende aan het begin van zijn carrière.

De oud-doelman zette in het seizoen 2014/15 een punt achter zijn profcarrière. Via Real Betis en Celta de Vigo kwam de Spanjaard uiteindelijk terecht bij FC Barcelona, maar de weg naar de top was erg zwaar. Hij kampte als jonge speler zelfs met een depressie.

Moeilijke periode

"Ik vertrok bij Betis en werd verhuurd aan Celta met een optie tot koop. Dat jaar speelde ik niet. Er waren nog twee jaar te gaan van mijn contract en toen maakte ik mijn debuut, maar ze waren niet echt overtuigd", zo begon Pinto zijn verhaal in de podcast El Cafelito.

Uiteindelijk keepte Pinto een uitstekende wedstrijd, waarna Celta besloot hem te kopen. "Ik kwam als reservespeler, met de pikhouweel en schop in de hand, klaar om hard te werken en te leren. Daar ben ik een man geworden, en daarom koester ik Celta zo. Ik heb succes gehad, maar het was niet makkelijk. Vooral omdat ik een atypische keeper was. Langzaam zagen ze dat ik me volledig inzette en alles gaf voor de clubkleuren", blikte hij terug op die moeilijke periode.

De oud-doelman belandde in een depressie, die voortkwam uit onzekerheid. "Hoe hard ik ook werkte, ik had het gevoel dat niemand me echt volledig vertrouwde. Toen dacht ik: ‘Ik ben ver weg van mijn familie en vrienden — is dit het allemaal wel waard? Want deze jaren krijg ik nooit meer terug.’ Ik was toen 22 of 23 jaar oud", vertelde Pinto openhartig.

"Ik raakte de bodem. Mijn vrouw zag het aan me. Ik kwam in een cyclus terecht waarin ik dacht: 'Ik heb een droom, maar ik twijfel of ik het wel ga redden'", deelde hij.

Redding

Uiteindelijk hielp meditatie hem uit de put. "Op een dag, op weg naar de training, zag ik een poster voor meditatielessen en kreeg ik een openbaring. Het veranderde alles voor mij en nu benader ik dingen anders."

Sinds het einde van zijn profcarrière is Pinto tegenwoordig actief als rapper.