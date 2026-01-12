De familie van Thom Haye heeft na de Indonesische 'Klassieker' tussen Persib Bandung en Persija Jakarta doodsbedreigingen ontvangen. De middenvelder van Persib bracht dat schokkende nieuws na afloop via social media naar buiten. In zijn bericht uit hij bovendien kritiek op enkele medespelers.

Persib trok in het beladen duel met 1-0 aan het langste eind dankzij een vroege treffer van Beckham Putra Nugraha, maar voor Haye was er niet veel om te juichen na afloop van deze overwinning. In een emotioneel Instagram-bericht liet hij namelijk weten dat zijn familie na de wedstrijd is bedreigd.

Haye begon zijn boodschap met een positieve noot. "We hebben vandaag de derby gewonnen en ik ben trots op ons team", zo stak hij af. "Ik geloof echt dat het Indonesische voetbal potentie heeft. De passie en de atmosfeer zijn echt speciaal."

Onsportief gedraag

Maar daarna gaat de voetballer in op de vervelende zaken. Zo was Haye tijdens de wedstrijd regelmatig betrokken bij felle duels. De middenvelder maakte zich zorgen over het onsportieve gedrag op het veld en had daar dan ook het nodige op te zeggen. "Ondertussen ben ik ook verdrietig. Het is jammer dat te veel wedstrijden worden overschaduwd door respectloos gedrag en onnodige overtredingen."

Hij vervolgde: "het is triest om te zien dat spelers hieraan bijdragen en de kwaliteit van het spel schaden. Het gekke is dat als je er iets van zegt, ze alleen maar meer ruzie willen maken. Respect is essentieel voor de groei van de sport."

Bedreigingen

Tot overmaat van ramp ontving de familie van Haye zelfs hele vervelende berichten. “Als professional kan ik veel hebben, maar ik wil degenen die doodswensen en verschrikkelijke berichten naar mijn familie sturen dringend en met respect vragen daarmee te stoppen. Zo ver mag het in het voetbal nooit komen", zo schreef de voormalig middenvelder van onder meer sc Heerenveen.

Haye sloot zijn boodschap af met een aanmoediging: "Laten we samen een beter voetbalklimaat bouwen voor de spelers, de fans en voor de toekomst van het Indonesische voetbal."

Thom Haye

Thom Haye was jarenlang actief op de Nederlandse velden. Zo speelde hij voor clubs als AZ, Willem II, NAC Breda, ADO Den Haag, sc Heerenveen en Almere City. Sinds dit seizoen speelt de middenvelder voor Persib Bandung. Daarnaast is hij actief als international van het Indonesische internationale elftal.