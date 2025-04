Voormalig Feyenoorder middelpunt van opmerkelijke soap over groot geldbedrag

De kans bestaat dat een hoop volgers van het Nederlandse voetbal hem inmiddels al vergeten zijn, maar voormalig Feyenoord-spits Robert Bozenik is in Portugal onderwerp van een opvallende soap en dat komt allemaal door een mogelijke transfer naar de Verenigde Staten.

De Slowaakse spits staat onder contract bij het Portugese Boavista, maar lijkt daar snel te gaan vertrekken. Hij zou op het punt staan om een transfer te maken naar Real Salt Lake in de Verenigde Staten. Bozenik is zelf al in de Verenigde Staten voor de medische keuring. Die zou hij dinsdag hebben, maar daar ging het op het laatste moment een streep door vanwege een meningsverschil tussen zijn huidige en toekomstig werkgever.

Transfersoap

Het Portugese medium A Bola meldt dat Bozenik de Amerikanen twee miljoen moet gaan kosten, maar de grote vraag is of het om euro's of dollars gaat. Twee miljoen euro is namelijk 2,3 miljoen dollar. Andersom is twee miljoen dollar gelijk aan 1,7 miljoen euro.

Met andere woorden: er gaapt een gat van 300.000 euro in de transfersom van Bozenik, en dat is nog niet opgelost. Er zit wel wat haast achter om de plooien glad te strijken, want de transfermarkt van de MLS sluit woensdag al. De Slowaak zou in Amerika een contract tot en met 2028 kunnen tekenen.

Feyenoord-verleden

Bozenik werd in 2020 door Feyenoord gekocht van het Slowaakse Zilina voor het niet bepaald misselijke bedrag van vier miljoen euro. De Slowaak begon veelbelovend met drie goals in zijn eerste vijf wedstrijden, maar wist daarna nog maar éénmaal te scoren. Onder Dick Advocaat kreeg hij nog regelmatig de kans, maar Arne Slot zag het niet in hem zitten. Hij speelde in totaal 28 wedstrijden voor Feyenoord.

De 25-jarige Bozenik werd vervolgens uitgeleend aan Fortuna Düsseldorf en Boavista, waarna hij in 2023 definitief overstapte naar de Portugese club. De Slowaakse spits is daar een vaste klant in de basis en de teller staat op negentien goals in 91 wedstrijden. Zijn prestaties bij Boavista zorgden er ook voor dat hij niet meer weg te denken is uit het Slowaakse elftal. Bozenik speelde al 50 interlands en scoorde daarin zeven goals.