Voormalig Oranje-international Theo Janssen heeft zich uitgesproken over de twee meest grote vraagstukken in het Nederlands elftal. De oud-middenvelder laat Tiijani Reijnders en Jeremie Frimpong buiten de boot vallen, terwijl hij basisplaatsen inruimt voor Donyell Malen en Justin Kluivert. "Doe dat alsjeblieft niet", adviseert Janssen bondscoach Ronald Koeman tegen Sportnieuws.nl.

Nederland heeft een uitstekende week achter de rug met twee overtuigende zeges tegen Malta en Finland, beide 4-0. Janssen krijgt steeds meer vertrouwen in het team van Ronald Koeman. "Ik denk dat het puzzeltje een beetje begint te vallen en dat we langzaam kunnen gaan bouwen naar een mooi WK", zegt de vijfvoudig international enthousiast over het eindtoernooi in Amerika, Canada en Mexico van komende zomer.

Droom-middenveld van Oranje

In Nederland wordt vaak gefantaseerd over een droom-middenveld met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. "Dat is voor mij niet het middenveld om van te dromen", stelt Janssen resoluut. "Je hebt verschillende types nodig op het middenveld. Ze lijken heel erg op elkaar, omdat ze het moeten hebben van positiespel. Het is juist goed om een type Justin Kluivert daar tussen te zetten. Hij kan een steekpass geven, een goal maken en de gaten in duiken."

Postbode Frenkie de Jong

De huidige hoofdtrainer van De Treffers vindt dat uiteindelijk De Jong en Gravenberch in de basis moeten beginnen. "Reijnders wordt het slachtoffer, denk ik. Hij is een heel goede speler. Alleen, Frenkie de Jong is onomstreden", vervolgt Janssen, die vervolgens lichtelijk geïrriteerd begint over de discussie die Marco van Basten rondom de Barcelona-middenvelder opende. "Dan zegt hij: het is een beetje een postbode… En dan denk ik: jongens, daar ben ik het helemaal niet mee eens."

"De Jong creëert héél vaak een mannetje meer, juist door het lopen met de bal. En hij loopt net zo lang op iemand af totdat de tegenstander uitstapt, waardoor er weer iemand anders vrij komt. Je kunt heel veel passen om mensen uit te spelen, maar hij doet het met een actie. Je moet gewoon heel blij mee zijn dat je zo'n jongen in je elftal hebt, want hij draait heel makkelijk weg en als de opbouw niet lukt, stapt hij ertussen zodat het wél goed loopt", vervolgt Janssen.

Gravenberch boven Reijnders

Vervolgens spreekt de oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax zich uit over de keuze om Liverpool-middenvelder Gravenberch boven Manchester City-parel Reijnders te kiezen. "Gravenberch is echt heel goed is in het kort zitten, ballen afpakken en duels spelen. Maar kan daarbij ook nog eens fantastisch opendraaien en vooruit spelen. Frenkie en Gravenberch zijn complementair aan elkaar, die passen gewoon het beste bij elkaar."

Nóg een puzzel om op te lossen

Op de rechtervleugel ziet Janssen overduidelijk ruimte voor verbetering. Tegen Malta koos Koeman voor Jeremy Frimpong en Denzel Dumfries, maar wederom werd het geen succes. "Zet ze alsjeblieft niet samen op het veld", richt Janssen zich tot de bondscoach. "Dat kan écht niet, want je mist dan zoveel voetballend vermogen. Kijk, we kunnen allemaal zeggen over Dumfries dat het een geweldige back is, maar als Frimpong voor hem staat stormt hij minder en dan wordt hij een degelijke back. Het is gek dat je die jongens bij elkaar op het veld zet."

De analist van NOS en Ziggo zou idealiter voor een rechterflank met Donyell Malen of Xavi Simons en Dumfries gaan. "Ik zou altijd een speler daar neerzetten die van nature naar binnen gaat. Een Malen die als tweede spits erbij komt, waardoor Dumfries toch de ruimte krijgt om wel te stormen. Dan kan het zomaar een mooi WK worden", sluit Janssen af.

